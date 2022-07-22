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    Kocaeli'de yaşayan 83 yaşındaki Sabriye teyze ihtiyaçlarını kendi karşılıyor

    10 yıl önce eşini kaybeden Sabriye Aktaş, güne erken başlayarak çalışmaktan bir an olsun vazgeçmiyor.
    • 22.07.2022 - 12:45
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    Kocaeli'de yaşayan 83 yaşındaki Sabriye teyze ihtiyaçlarını kendi karşılıyor

    Her şeyi unutsa da 10 yıl önce kaybettiği eşini unutamıyor...

    Kocaeli'nin Güvercinlik köyünde çocuklarıyla birlikte yaşayan Sabriye Aktaş,  günlerini köyde çalışarak geçiriyor.

    Eşini kaybeden 83 yaşındaki Aktaş, yaşına rağmen tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılayarak gençlere taş çıkarıyor.

    Çalışmaktan vazgeçmiyor

    Güne erken saatlerde başlayan yaşlı kadın, çocuklarının bahçeden getirdiği merve ve sebzeleri temizleyerek çalışmaktan bir an olsun vazgeçmiyor.

    Öte yandan zaman zaman unutkanlık yaşadığını ifade eden Aktaş, her şeyi unutsa da eşini ve birlikte olan hatıralarını unutmuyor.

    Kocaeli de yaşayan 83 yaşındaki Sabriye teyze ihtiyaçlarını kendi karşılıyor #1

    "Soyadımı unuttum ve yanlış söyledim"

    Anılarıyla yüzlerde tebessüm oluşturan Aktaş, "Bir gün rahatsızlanmıştım, hastaneye gittim. Orada yine soyadımı unuttum ve yanlış söyledim. Aktaş diyeceğime Yaşar dediğim için beni hastanede bulamadılar" dedi.

    "Puslu görüyorum ama yine de görüyorum"

    Aktaş, "2 yıl önce aniden gözlerim bozuldu ve hastaneye gittik. Doktor gözlerimde katarakt olduğunu söyleyerek ameliyat olmamı istedi. Ben de ’Katiyen olmaz, masadan kalkarım. Bu gözler İstanbul’u görüyor’ dedim. Sağ gözümü ameliyat ettirdikten sonra sol gözüm gibi görmeye başladı. Ameliyattan korktum. Puslu görüyorum ama yine de görüyorum. Bir gün gelin çamaşır asıyordu. ’Eyvah, gelinin üstüne çatı indi’ dedim meğerse gözüm görmüyormuş" diye konuştu.

    Kocaeli de yaşayan 83 yaşındaki Sabriye teyze ihtiyaçlarını kendi karşılıyor #2

    "Bizi birbirimizden ayıramadılar"

    İHA'nın haberine göre; Eşinin 10 yıl önce hayatını kaybettiğini belirten Sabriye Aktaş, "Eşim beyin kanaması sebebiyle ameliyat oldu ve 10 sene boyunca ona baktım. Eşimle 15 yaşımdayken severek evlendim. Bizi birbirimizden ayıramadılar. Eşimin ailesi kalabalıktı, bizim ailemiz ise azdı. Bir yediğimi baba evinde bir daha yemezdim ama burada 18 kişi yaşıyordu. Rahatlığa alışmıştım. Annem sabaha karşı bana hep ayrı yemek yapardı" şeklinde konuştu.

    "Allah ona çok güzel bir ölüm verdi"

    Eşini çok sevdiğini söyleyen Aktaş, "Eşimi çok severdim. Vefat ettikten sonra bir sene boyunca rüyalarıma gelerek beni sabah namazına kaldırırdı. ’Sabriye’ diye rüyalarımda bağırırdı, artık bağırmıyor ama yine rüyalarıma geliyor. Allah ona çok güzel bir ölüm verdi, inşallah ahirette de öyledir" ifadelerini kullandı.

    Kocaeli de yaşayan 83 yaşındaki Sabriye teyze ihtiyaçlarını kendi karşılıyor #3

    Kocaeli de yaşayan 83 yaşındaki Sabriye teyze ihtiyaçlarını kendi karşılıyor #4

    Kocaeli de yaşayan 83 yaşındaki Sabriye teyze ihtiyaçlarını kendi karşılıyor #5


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