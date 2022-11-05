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    Kocaeli'de yaz gününü aratmayan sıcaklık

    Kentte vatandaşlar yazdan kalma sıcak havayı fırsat bildi ve sahil kesimlerine akın etti. 28 dereceyi gösteren hava durumu halka keyifli hafta sonu yaşattı.
    • 05.11.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 17:47
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    Kocaeli'de yaz gününü aratmayan sıcaklık

    Kasım ayına girerken hava durumu bir şekilde bir soğuk bir sıcak olarak devam etmekteydi.

    Sonbaharın son ayına girmemizle beraber iyiden iyiye soğuk havalar kendini göstermesi beklenirken hava durumu vatandaşları şaşırttı.

    Özellikle Kocaeli’de yaz günlerini aratmayan sıcak hava etkisini sürdürürken son sıcak günlerin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar soluğu sahil kesimlerinde aldı.

    Kocaeli’de yazdan kalma günler yaşanıyor

    Sonbaharda yaz sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar hafta sonlarını dışarda geçirdi. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken bazıları da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

    Gençler ise yeşillik alanlarda top oynayarak sıcak havanın tadını çıkardı.

    Kocaeli de yaz gününü aratmayan sıcaklık #1

    Hava sıcaklığı 28 dereceye çıktı

    Termometrelerin 28 dereceye kadar çıktığı hafta sonunda vatandaşlar günün keyfini doyasıya çıkardı.

    Kocaeli de yaz gününü aratmayan sıcaklık #2

    “Yaz sıcaklıklarından daha çok yağmuru yağmasını bekliyoruz”

    İHA'nın haberine göre, Trakya’dan Kocaeli’ne gezmeye gelen bir vatandaş, "Hava güzel bizde gezelim deniz havası alalım dedik. İnsanlar yağmur yağmasını bekliyor, sular azalmaya başladı kışı ve yağmuru bekliyoruz, hep sıcak gitmesi ülkemiz için iyi değil. Kasım ayı olduğu halde sıcaklık şuan da 27 derece, Trakya’da ise 25 derece civarında yaz sıcaklıklarından daha çok yağmuru yağmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

    Kocaeli de yaz gününü aratmayan sıcaklık #3


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