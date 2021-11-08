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    Kocaeli'de yük taşıyan kişi, İstiklal Marşı okunurken saygı duruşunda bulundu

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde omzunda yük taşıyan kişi, İstiklal Marşı okunduğu sırada okul kapısında durup, saygı duruşunda bulundu. O anların görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 17:38
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    Kocaeli'de yük taşıyan kişi, İstiklal Marşı okunurken saygı duruşunda bulundu

    Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Hamit Özdağ İmam Hatip Ortaokulu'nda İstiklal Marşı okunduğu sırada okulun önünden geçen kişi, omzundaki yükle saygı duruşunda bulundu.

    OMZUNDAKİ YÜKLE SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

    O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, omzundaki yük ile saygı duruşunda bulunan kişinin, İstiklal Marşı'nın bitmesinin ardından yeniden yoluna devam ettiği görüldü.

    Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.

    Kocaeli de yük taşıyan kişi, İstiklal Marşı okunurken saygı duruşunda bulundu #1

    Kocaeli de yük taşıyan kişi, İstiklal Marşı okunurken saygı duruşunda bulundu #2

    Kocaeli de yük taşıyan kişi, İstiklal Marşı okunurken saygı duruşunda bulundu #3

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