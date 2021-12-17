Kocaeli'deki polis, kaza yerindeki bayrağı elinden bırakmadı

Trafik kazasında toprak ve cam kırıklarının arasından bulduğu Türk bayraklarını temizleyen polis, sonrasında ise bir an olsun elinden bırakmadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun iki otomobile çarpması neticesinde meydana gelen kazada olay yerine intikal eden bir polis, görenleri duygulandırdı.

Kazaya karışan bir otomobilin içerisinde cam ve toprağın arasında iki tane Türk bayrağının olduğunu fark eden polis memuru, hemen müdahalede bulundu.

BİR AN OLSUN ELİNDEN BIRAKMADI

Bayrakları toprağın içerisinden çıkaran polis memuru özenle temizledi, sonrasında ise bir an olsun elinden bırakmadı.

Kocaeli'deki polis, kaza yerindeki bayrağı elinden indirmedi VİDEO





