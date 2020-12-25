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    Kocaeli'deki tekneye 'Covid-19' ismi verildi.

    Binlerce kişinin ölümüne neden olan virüsün adı 'Covid-19', bir tekne sahibi tarafından tekneye verildi.
    • DHA
    • 25.12.2020 - 08:45
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    Kocaeli'deki tekneye 'Covid-19' ismi verildi.

    Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi'nde bir evin bahçesinde tekne çeki römorkunun üzerinde bulunan teknenin ismi dikkat çekti.

    Tekneye, etkisi hala devam eden 'Covid-19' isminin verildiğini görenler şaşırdı.

    ANLAM VERİLEMEDİ

    Dünyada binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin hastalanmasına, ülkelerin ekonomisinin etkilenmesine, karantinalara, kısıtlamalara ve iş yerlerinin kapanmasına yol açan pandeminin isminin tekneye verilmesine, birçok kişi anlam veremedi.

    Teknenin sahibi ise muhabirlerin röportaj talebini kabul etmedi.

    Kocaeli deki tekneye Covid-19 ismi verildi. #1

    Kocaeli deki tekneye Covid-19 ismi verildi. #2

    Kocaeli deki tekneye Covid-19 ismi verildi. #3

    Kocaeli deki tekneye Covid-19 ismi verildi. #4

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