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Kocaeli'deki tekneye 'Covid-19' ismi verildi.

Kocaeli'deki tekneye 'Covid-19' ismi verildi.

Binlerce kişinin ölümüne neden olan virüsün adı 'Covid-19', bir tekne sahibi tarafından tekneye verildi.