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    Kocaeli'deki Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18'e düştü

    51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 9 milyon 20 bin metreküpe geriledi.
    • İHA
    • 04.12.2020 - 14:06
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 15:31
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    Kocaeli'deki Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18'e düştü

    Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi barajlardaki doluluk oranını olumsuz etkiledi.

    Kentin su ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığı Yuvacık Barajı, su seviyesindeki gerilemeden etkilenen yerler arasında bulunuyor.

    YUVACIK'TA SU SEVİYESİ AZALDI

    Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18’e kadar düştü.

    9 MİLYON 20 BİN METREKÜP SU KALDI

    Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesindeki verilere göre, kentin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda 9 milyon 20 bin metreküp su kaldı.

    Kocaeli'deki Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18'e düştü ViDEO

    Kocaeli deki Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18 e düştü #1

    GEÇEN YILLARA GÖRE DAHA ÇOK DÜŞTÜ

    Havadan görüntülenen barajdaki seviye gözler önüne serildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, su seviyesinin geçen yıllara göre daha çok düştüğünü söyledi.

    Yağışların tekrar başlamasını beklediklerini ifade eden vatandaşlar, beklenen yağışların düşmesi ile barajın tekrar dolacağını söyledi.

    Kocaeli deki Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18 e düştü #2

    Kocaeli deki Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18 e düştü #3

    Kocaeli deki Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18 e düştü #4

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