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    Kocayayla'da boğa güreşi festivali yapıldı

    Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'teki, Osmanlı döneminde savaşa hazırlanılan Kocayayla'da boğa güreşi festivali düzenlendi. Bol çekişmeli geçen festivalde boğalar, boynuz boynuza geldi.
    • 04.09.2022 - 17:44
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    Kocayayla'da boğa güreşi festivali yapıldı

    Bursa kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta ve Uludağ'ın güney eteklerinde bulunan yaklaşık 500 dönümlük çayırlık alana sahip 1200 metre rakımlı Kocayayla, dördüncüsü düzenlenen Bursa Keles Kocayayla Boğa Güreşleri Türkiye Dostluk Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

    Şampiyonada, Artvin, Erzurum, Rize, İzmir, Denizli ve Muğla ile Aydın'dan gelenler boğalarını güreştirdi.

    Boğalar boynuz boynuza geldi

    Bu yıl festivale ilk defa Keles'ten de bir boğa katıldı.

    Festival kapsamında düzenlenen müsabakalarda 650 kilogramdan 1 tona kadar değişen boğalar boynuz boynuza geldi.

    Osmanlı döneminde savaşlara hazırlanılan yaylada gerçekleştirilen yarışmaların ardından kazanan boğaların sahiplerine 12 bin ile 22 bin lira arasında değişen para ödülleri verildi.

    Kocayayla da boğa güreşi festivali yapıldı #1

    10 bin kişi izledi

    Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği ve alanda piknik yapıp vakit geçirdiği festival, boğa güreşini sevenlerden yoğun ilgi gördü.

    Festivalin organizatörü Mahir Gülseçkin, AA muhabirine, güreşlerin yayladaki arenada yapıldığını ve her türlü güvenlik önleminin alındığını söyledi.

    Kocayayla da boğa güreşi festivali yapıldı #2

    “Eğlenceli ve bol çekişmeli bir festival oldu”

    Gülseçkin, “Festivalimize destek veren Bursa Büyükşehir, Keles, Gürsu ve Artvin belediyelerine, ayrıca sponsor olan iş insanı İsmet Acar, Salim Usta ve Uğur Yıldız başta olmak üzere sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Halkımızın yoğun ilgisi bizi mutlu etti. Hayvan sahiplerimiz de o kadar yol geldiler güreşler için. Herkes için eğlenceli ve bol çekişmeli bir festival oldu.” dedi.

    Kocayayla da boğa güreşi festivali yapıldı #3

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