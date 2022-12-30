Kokoreç, Yunan yemeği olarak tanıtıldı

Yaptığı en iyi mutfaklar sıralaması ile tartışma yaratan Taste Atlas, kokoreçi, kokoretsi adı ile Yunanistan mutfağına dahil etti.

Taste Atlas'ın hazırladığı dünyanın en iyi mutfakları listesi Türkiye'de çok konuşuldu.

Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten platformda Türkiye bu yıl 7. sırada yer aldı.

İlk 10 sıralaması tartışmaya neden oldu

Türkiye'nin 7. sırada olmasının yanında ABD'nin ilk 10'a girmesi, İngiltere'nin listede görece üst sıralara çıkması tepki çekti.

Orta Doğu yemekleri denince akla gelen Lübnan ve Suriye mutfaklarının ise çok gerilerde kalması tepki çeken diğer konular olurken listede sırasıyla ilk 10'da şu ülkeler yer aldı: İtalya, Yunanistan, İspanya, Japonya, Hindistan, Meksika, Türkiye, ABD, Fransa, Peru.

Kokoreç Yunan mutfağına yazıldı: Kokoretsi

Tüm bu tartışmaların yanında dikkat çeken bir ayrıntı ise kokoreç.

Taste Atlas'ın hazırladığı listede, mutfaklara ait başlıca yemekler de yer aldı.

Türkiye'de en sık tüketilen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreç, kokoretsi adı ile Yunanistan mutfağına dahil edildi.

Son dönemde siyasi gerilimler yaşanan Türkiye-Yunanistan arasında derin tarihi bağlar sebebiyle bu tür konular da sık sık gündeme geliyor.

Yunanistan; baklava, dolma, cacık, döner gibi birçok Türk yemeğini benzer isimlerle kendilerine ait olduğunu iddia ediyor.