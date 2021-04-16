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    Kolası ile bisiklet üzerinde kopan Adanalı

    Bisiklet üzerindeki dans performansıyla dikkat çeken Adanalının o anları, arkadaşları tarafından görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 15:20
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    Kolası ile bisiklet üzerinde kopan Adanalı

    Adanalı bir vatandaşın sosyal medyada paylaşılan videosu izleyenleri gülümsetti.

    Bisiklet üzerinde ilerleyen adam, yanındaki araçta çalan şarkıya dansıyla eşlik etti. Elindeki kolasıyla keyifli anlar yaşayan adamın dansı ise oldukça dikkat çekti.

    İsminin Selçuk olduğu öğrenilen adamın araçtaki arkadaşları ise "Heyt be Selçuk, bravo" sözleriyle kendisini tebrik etti.

    İşte o anlar...

    Kolası ile bisiklet üzerinde kopan Adanalı

    Kolası ile bisiklet üzerinde kopan Adanalı #1

    Kolası ile bisiklet üzerinde kopan Adanalı #2

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