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- Kollarını kaybeden Kolombiyalı genç, üç boyutlu protezlerine kavuştu
Kollarını kaybeden Kolombiyalı genç, üç boyutlu protezlerine kavuştu
Bogota'daki patlama sonucu kollarını kaybeden 17 yaşındaki Jaider, protezlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
- AA
- 23.09.2020 - 10:36
Kolombiya'da yaşayan 17 yaşındaki Jaider, Bogota'daki General Santander Polis Okulu önünde düzenlenen terör saldırısında kollarını kaybetti.
ÜÇ BOYUTLU PROTEZİ OLDU
Jaider, mühendis Yusef Munoz'un kurduğu SUYAY adlı organizasyon sayesinde üç boyutlu baskı protezlerine kavuştu.
Kollarını kaybeden Kolombiyalı genç üç boyutlu protezlerine kavuştu