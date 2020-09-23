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    Kollarını kaybeden Kolombiyalı genç, üç boyutlu protezlerine kavuştu

    Bogota'daki patlama sonucu kollarını kaybeden 17 yaşındaki Jaider, protezlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
    • AA
    • 23.09.2020 - 10:36
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    Kollarını kaybeden Kolombiyalı genç, üç boyutlu protezlerine kavuştu

    Kolombiya'da yaşayan 17 yaşındaki Jaider, Bogota'daki General Santander Polis Okulu önünde düzenlenen terör saldırısında kollarını kaybetti.

    ÜÇ BOYUTLU PROTEZİ OLDU

    Jaider, mühendis Yusef Munoz'un kurduğu SUYAY adlı organizasyon sayesinde üç boyutlu baskı protezlerine kavuştu.

    Kollarını kaybeden Kolombiyalı genç üç boyutlu protezlerine kavuştu

    Kollarını kaybeden Kolombiyalı genç, üç boyutlu protezlerine kavuştu #1

    Kollarını kaybeden Kolombiyalı genç, üç boyutlu protezlerine kavuştu #2

    Kollarını kaybeden Kolombiyalı genç, üç boyutlu protezlerine kavuştu #3

    Kollarını kaybeden Kolombiyalı genç, üç boyutlu protezlerine kavuştu #4

    Kollarını kaybeden Kolombiyalı genç, üç boyutlu protezlerine kavuştu #5

    Kollarını kaybeden Kolombiyalı genç, üç boyutlu protezlerine kavuştu #6

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