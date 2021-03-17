- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Kömbe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Meşhur kömbe tarifi..
Kömbe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Meşhur kömbe tarifi..
Gelinim Mutfakta yarışmacıları tarafından yapılan Kömbe, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Kömbe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte meşhur kömbe tarifi..
- Haber Merkezi
- 17.03.2021 - 16:42
- Güncelleme : 17.03.2021 - 16:45
Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün kömbe tarifi için kıyasıya mücadele ediyor.
Hatay yöresine ait bir lezzet olan kömbenin malzeleri ve tarifi denemek isteyenlerin araştırma konusu oldu.
Peki kömbe nasıl yapılır? İşte en meşhur ve lezzetli kömbe tarifi..
KÖMBE TARİFİ VE MALZEMELERİ
- 1 çay bardağı ılık süt
- 1 paket kuru maya (yaş maya da kullanabilirsiniz)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 4 bardak un
- Su
- 1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)
- Beyaz peynir, kıyma, patates ( isteğe bağlı)
- 1 kaşık salça
- İsteğe göre baharatlar
- Maydanoz
- Çörek otu
- Yumurta sarısı
KÖMBE NASIL YAPILIR?
- Yoğurma kabımızın içerisine; maya, tuz süt ekleyerek karıştırıyoruz.
- Unu da ekleyip azar azar su ilave ederek yumuşak bir hamur elde ediyoruz.
- Hamur yoğurma işlemi bittikten sonra yoğurma kabını sıvı yağ ile yağlıyoruz ve tekrar hamuru kabın içine alıyoruz.
- 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz.
- Mayalanan hamurumuzu 2’ye bölüyoruz.
- Tepsimizin şekline göre açıyoruz ve hamurun üzerine oda sıcaklığındaki tereyağından sürüyoruz.
- Yağlanmış fırın tepsisine hamurun birini serdikten sonra, isteğinize göre yapılan iç harcımızı yayıyoruz.
- Diğer hamuru da aynı şekilde açıp yağlayıp üzerine kapatıyoruz.
- En üstüne yumurta sarısı ve çörek otu serpiştirip 200 derecede fırına gönderiyoruz.
- Üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.