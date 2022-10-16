Kombi havası nasıl alınır? Petek temizliği nasıl yapılır? Evde petek temizlemenin püf noktaları!

Kombi havası nasıl alınır? Petek temizliği nasıl yapılır? Evde petek temizlemenin püf noktaları!

Kış aylarının gelmesiyle kombi sezonu açıldı. Vatandaşlar "Petek temizliği nasıl yapılır? Kombi havası nasıl alınır?" sorularını araştırıyor. İşte evde petek temizliği püf noktaları...

Son zamanlarda kış aylarında ısınmak için birçok evde yer alan kalorifer petekleri günümüzün en kolay araçlarından biri haline gelmiştir.

Isı veriminin iyi bir şekilde yapılması ve istenilen sıcaklığa getirilmesinin bir el hareketiyle sağlanması gibi birçok şey vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Kış aylarında petekleri açtığımızda birçok noktasının ya ısınmadığını ya da ısınma farklılıklarının bulunduğu görülüyorsa temizleme vaktinin geldiğini anlamına gelir.

Ayrıca yaz aylarında kombinin kapatılmasından dolayı içerisinde oluşan havanın alındıktan sonra çalıştırılması gerektiğini gösteriyor.

Kombi, kalorifer, petek temizliği yaptırmak, kombi ve peteklerden daha iyi verim almak ve ısınmak için çok önemlidir.

Kış aylarının yaklaşmasıyla vatandaşlar, "Kombi temizliği nasıl yapılır? Kombi havası nasıl alınır?" sorularına yanıt arıyor. İşte petek temizliği püf noktaları...

Evde petek temizliği nasıl yapılır?

- Kalorifer peteklerini temizlemek için öncelikle oluşabilecek tehlikelere karşı kombiyi kapatmanız gerekiyor.

- Banyolarda bulunan tahliye vanalarından tesisatta bulunan suyu boşaltma işlemin yapmanız gerekiyor. Eğer tahliye vanası yoksa radyatörlerde bulunan purjör vanasından kalorifer peteklerindeki suyu boşaltma işlemini yapabilirsiniz.

- Kombi sisteminin içindeki su tamamen boşalttıktan sonra kombi peteklerinin rekorlarını açarak boru ile olan bağlantı kısmını ayırabilirsiniz.

- Bağlantı kısmını ayırdıktan sonra radyatörleri duvardan sökerek banyoya ya da yıkayacağınız yere götürün.

- Evde bir hortumunuz varsa kalorifer peteklerinin içine tazyikli su püskürterek bütün kirlerden arındırabilirsiniz. Püskürttüğünüz suyun rengi temiz olana kadar bu işlemi yapın.

- Temiz su geldikten sonra güzelce dış tarafları silin ve peteği tekrar eskisi gibi yerine monte edin.

- Bu işlemi bütün radyatörler için tek tek yapmayı unutmayın. İşlem bittikten sonra kombinin altında bulunan su takviye vanasını açarak kombiye su vermeniz gerekiyor.

- Kalorifer petekleri temizliğini yaptıktan sonra bütün kalorifer peteklerini tek tek dolaşarak peteklerin havasını almanız gerekiyor.

- Böylelikle artık istediğiniz zaman kombiyi çalıştırıp evinizi ısıtabilirsiniz.

Kombi havası nasıl alınır?

Soğuk havalarda ısınmak için açtığımız peteklerin içinde hava oluşması da ısınma verimini düşüren bir nedendir. Eğer peteklerinizin bir kısmı ısınıp bir kısmı soğuksa içinde hava olduğunu gösterir. Kaloriferin iyi ısıtmasını istiyorsanız açıklayacağımız işlemi kombi çalışırken gerçekleştirmeniz gerekir.

İlk olarak peteğin üst kısmında bulunan purjör tapasını yavaşsa sökerek alabilirsiniz.

Tapayı çevirmeye başladığınızda eğer hava varsa çıkmaya başlayacaktır. Hava bittikten sonra su gelecektir bu nedenle hazırlıklı olunmalıdır. Su gelmeye başladığında tapayı kapatabilirsiniz.