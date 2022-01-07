Kombi sorunsalı: Evde yokken kombiyi kapatmalı mıyız

Evdeki ısınma aracımız kombiyi kullanırken aslında farkında olmadan hatalar yapıyoruz. En çok merak edileni ise evde yokken kapalı mı olmalı açık mı bırakılmalı... İşte yapmanız gerekenler.

Soğuk günlerde evimizde sıcak kalmamızı sağlayan kombiler, doğalgaz faturalarının yüksek gelmesi nedeniyle adeta bir endişe kaynağı haline geldi.

Kombiyi açar açmaz, kafalarda hesaplar dönmeye başlıyor... Nasıl daha düşük fatura öderim diye düşünenler, tasarruf niyetinde olsalar da bazı hatalara sebebiyet veriyor.

En sık yapılanı ise kombiyi sürekli açmak - kapatmak...

"Evde yokum, boşuna yanmasın" diye düşünenlerdenseniz, haberimiz tam da size göre.

Peki evde yokken kombiyi açık mı bırakmalıyız, yoksa kapatıp mı gitmeliyiz? İşte merak konusu olan bu sorunun yanıtı..

EVDE YOKKEN KOMBİYİ KAPATMALI MIYIZ?

Kombi kullandığınız ortamdan birkaç gün kadar kısa süreliğine ayrılmak durumunda kalacak ve yeniden geri dönecekseniz bu durumda kombiyi kapatmamanız gerekir.

Isıtma sisteminde kombi sadece ortamı ısıtmaz. Ortamda yer alan duvarı, yeri, tavanı hatta eşyaları bile ısıtır. Kısa süreliğine evde olmadığınızda kombiyi kapatırsanız bahsettiğimiz yerler de soğuyacaktır.

TEKRAR ISITMAK ZORLAŞIYOR

Yeniden kombiyi açtığınız zaman ise kapattığınızda elde edeceğiniz tasarruf sizlere yüksek oranda sarfiyat olarak geri dönecektir. Bu nedenle de önerimiz kısa süreliğine evinizde olmadığınız zaman kombiyi kapatmak yerine ısı ayarını kısmanızdır.

Kısık bir ayarda sürekli çalıştırırsanız hem eviniz soğumaz hem de tasarrufu elde etmiş olursunuz. Bu şekilde bir kullanım sağladığınızda evinizin daha sıcak olduğunu ve faturanızın daha düşük geldiğini göreceksiniz.

UZUN SÜRE DÖNMEYECEKSENİZ:

Kısa süreliğine evde olmadığınız zaman ısıtma sisteminde çalıştırdığınız kombinizi kapatmayın önerisinde bulunduk.

Uzun süre evde olunmadığı zamana kombiyi kapatmak mı gerekir yoksa açık mı bırakılmalı? Yanıtımız hayır.

Kombi kış dönemlerinde uzun süre evde olunmadığında kapatılabilir.

Yaz döneminde evde değilseniz kombiyi kapatarak tasarruf yaşayabilirsiniz.

HATALARDAN BİRİ: GECE YATARKEN KAPATMAK

Özellikle de kış aylarında kombiyi gece yatarken kapatmak yerine kalorifer ayarını kısabilirsiniz. Bu sayede kombi yeniden açıldığında ortamı ısıtmak için fazladan güç sarf edip yakıt tüketimini artırmaz, sizler de sabah kalktığınızda serin bir ortam ile değil sıcak bir ortam ile karşılaşmış olursunuz.