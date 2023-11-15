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Kombileri yakmayan kalmayacak! Batıdan doğuya doğru geliyor... Bu defa ara vermeyecek

Kombileri yakmayan kalmayacak! Batıdan doğuya doğru geliyor... Bu defa ara vermeyecek Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, batıda yaşayanları soğuk hava dalgasına karşı uyardı ve "Kombileri yakmayan kalmayacak" dedi.