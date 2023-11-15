Kombileri yakmayan kalmayacak! Batıdan doğuya doğru geliyor... Bu defa ara vermeyecek

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Türkiye sıcak yaz aylarını geride bıraktı ancak beklenilen yağmurlar bir türlü gelmedi...
Eylül ve ekim aylarının sıcak geçmesinin ardından vatandaşlar, susuzluk riskiyle karşı karşıya kalmaya başladı.
Barajların kritik seviyeye gelmesinin ardından kasım ayı, yağmurlu açılışlar yaparak yüzleri güldürdü.
Bu açılış kısa bir ara verdi ancak Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, yağmurun yeniden başlayacağının müjdesini verdi.
Sosyal medyadan duyurdu
Pazar günü batıda kombileri yakmayan kalmayacak. Peteklerin suyunu alın. Özellikle Pazar günü hava soğuk. Gündüz 7 - 11, gece 0 - 7 derece...
Kerem Ökten'in bu açıklamasına vatandaşlar sevinirken, şimdiden kombiler için de hazırlık yapılmaya başlandı.