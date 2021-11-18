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    Komodo ejderlerinin yumurtadan çıkışı görüntülendi

    Nesli tükenme tehlikesi altında olan Komodo ejderlerinin yumurtadan çıktığı anlar, ABD’deki San Antonio Hayvanat Bahçesi'nde görüntülendi.
    • REUTERS
    • 18.11.2021 - 22:49
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    Komodo ejderlerinin yumurtadan çıkışı görüntülendi

    Teksas'ta bulunan San Antonio Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenmekte olan Komodo ejderleri yumurtadan çıktı.

    Hayvanat bahçesi 2 yavru Komodo ejderinin yumurtalarından çıkış anlarını kaydetti.

    "BÜYÜMELERİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

    San Antonio Hayvanat Bahçesi Başkanı ve CEO'su Tim Morrow, "Yavrular gelişiyor ve onların büyümesini ve nesli tükenmekte olan komodo ejderlerinin varlığının korunmasına yardımcı olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

    Komodo ejderlerinin yumurtadan çıkışı görüntülendi - Video

    DÜNYANIN YAŞAYAN EN BÜYÜK KERTENKELELERİ

    Komodo ejderleri Endonezya takımadalarından gelir ve üç metreye kadar uzayabilen erkekleriyle dünyanın yaşayan en büyük kertenkeleleri olarak bilinir.

    Sadece birkaç yerde yaşayan tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan tür olarak listeleniyor.

    Komodo ejderlerinin yumurtadan çıkışı görüntülendi #1

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