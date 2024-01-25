Komplo teorilerinin merkezindeki Bill Gates konuştu: Kimseye çip taktırmadım Koronavirüsten kâr etmekle ve sonrasında aşı ile insanlara çip yerleştirmekle suçlanan Bill Gates, komploları komik bulduğunu söyledi. Gates, "Ben neden senin nerede olduğunla ilgileneyim" dedi.

ensonhaber.com

Dünya, koronavirüs salgını gibi büyük bir felaket atlattı.

Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği salgın sadece bununla kalmadı, dünya düzenini değiştirecek birçok değişikliğe neden oldu.

Ekonomiyi, tedarik zincirini ve insanların ve şirketlerin çalışma şeklini etkileyen bu salgınla beraber onlarca komplo teorisi de ortaya atıldı.

Her olayda olduğu gibi burada da dünyanın sayılı zenginleri ve büyük teknoloji şirketlerinin sahipleri, bu komploların kahramanıydı.

Bill Gates'ten komplolara cevap

Onların başında ise Microsoft'un kurucusu Bill Gates geliyor.

Gates, salgının başında; salgını çıkartmakla, aşının bulunmasından sonra ise aşıyı kullanarak insanlara çip yerleştirmekle suçlandı, bu konuda çeşitli komplolar üretildi.

Bir podcast yayınında anlatan Gates, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Senin nerede olduğunla neden ilgileneyim"

Komplolardan çok etkilenmediğini söyleyen Gates, "Genel olarak şikayet edecek bir durumum yok. Fakat bazen sokakta yürürken birileri geliyor ve beni koronavirüsten kâr elde etmekle suçluyor ve benim onları takip ettiğimi öne sürüyor. Bu başıma birkaç kez geldi. Ben bunu aslında komik buluyorum çünkü ben neden senin nerede olduğunla ilgileneyim? Yani gerçekten zamanımı böyle mi geçiriyorum? Sizi takip ederek." diye konuştu.

"Aklıma böyle bir şey gelmezdi"

Koronavirüs sayesinde şirketinin kâr etmesinin beklenmedik bir durum olduğunu söyleyen Gates, "Küresel olarak bakınca bu salgından kâr elde etmem ya da bundan faydalanmam tamamen beklenmedikti. Aklıma böyle bir şey gelmezdi." dedi.

Salgının azalmasıyla bu komplo teorilerinin de azaldığını fakat küçük bir olayda bile yeniden komplolar üretildiğini belirten Gates, "ABD'de birkaç sıtma vakası çıktı ve hemen insanlar beni suçladı." ifadelerini kullandı.