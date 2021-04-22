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- Komşu mutfağından: Gürcistan'ın milli yemeği haçapuri tarifi
Komşu mutfağından: Gürcistan'ın milli yemeği haçapuri tarifi
Komşu ülkemiz Gürcistan'ın en sevilen lezzetlerinden biri olan pide şeklindeki haçapuri, Ramazan sofralarına çok yakışıyor. Peki, peynirli pidenin bir çeşitlemesi olan haçapuri nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 22.04.2021 - 15:13
- Güncelleme : 22.04.2021 - 15:14
Gürcistan mutfağı, kolaylıkla adapte olabileceğimiz komşu mutfaklar arasında yer alıyor.
Gürcistan mutfağının ünlü yemeklerinden biri olarak öne çıkan haçapuri, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde sıkça tüketiliyor.
Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alan bu yemek, aslında bildiğimiz peynirli pideye benziyor.
Komşuda pişer bize de düşer dedik. Gürcü mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan haçapuri tarifini sizler için hazırladık.
Hamuru nasıl kapatacağınızı bildikten sonra yapımı son derece kolay bir hamur işi. Üstelik malzeme listesi de un, tuz, maya, iç malzeme olarak da peynir ve yumurtadan oluşuyor.
İşte, Gürcistan'ın milli yemeği haçapuri malzemeleri ve tarifi...
HAÇAPURİ İÇİN MALZEMELER
- 4.5 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 su bardağı ılık su
- Bir paket maya
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
İçi için:
- Bir kase lor peynir
- Bir kase kaşar peyniri
- 3 yumurta
Hamuru açmak için:
- Bir kase kadar beyaz un
Üzeri için
- Eritilmiş tereyağı
HAÇAPURİ NASIL YAPILIR?
- Hamurunu hazırlamak için yaş mayayı 200 ml. ılık su içerisinde dilerseniz bir çay kaşığı şeker ile eritin.
- Yoğurma kabı içerisine un ile tuzu koyup karıştırın ve ortasını havuz gibi açın.
- Ortasına mayalı suyu dökün ve hamuru yoğurmaya başlayın.
- İhtiyaç olduğu kadar ılık suyu ilave ederek yoğurun ve hamur toparlanınca su ilavesini kesin. Su miktarı un markasına göre değişiklik gösterecektir.
- Hamura zeytinyağı ekleyip bir kaç dakika daha yoğurun.
- Yoğurduğunuz hamurun üzerini örtün ve sıcak bir yerde mayalanması için 1 saat dinlendirin.
- Hamur mayalanırken iç harcını hazırlayın.
- Bir kap alarak lor peynirini parçalayın ve içine kaşarı rendeleyin.
- Üzerine yumurtaları kırıp güzelce karıştırın.
- Hamur mayalanınca fırını 200°C'ye ayarlayıp ısınmaya bırakın.
- Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar kopartıp bezeler yapın ve unlu tezgah üzerine koyun.
- Bezeleri unlu zemin üzerinde, üzerine parmak uçlarınız ile bastırarak tabak büyüklüğünde açın.
- Açtığınız hamurun üzerine kenar kısımlarına gelmeyecek şekilde iç harcını koyun.
- İki tarafını kapatıp yağlı kağıt serili fırın tepsisi üzerine yerleştirin.
- Kalan hamurlarınız için de bu işlemi tekrarlayıp ısınan fırında 8-10 dakika kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun...