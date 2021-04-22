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Komşu mutfağından: Gürcistan'ın milli yemeği haçapuri tarifi

Komşu mutfağından: Gürcistan'ın milli yemeği haçapuri tarifi

Komşu ülkemiz Gürcistan'ın en sevilen lezzetlerinden biri olan pide şeklindeki haçapuri, Ramazan sofralarına çok yakışıyor. Peki, peynirli pidenin bir çeşitlemesi olan haçapuri nasıl yapılır?