Euro
8.4279
-0.32%
Dolar
6.9258
-0.55%
Altın
406.23
-0.25%
Borsa
1.572
0.6%
Bitcoin
342.316
0.09%
EXEN Coin
17.61
1.73%
1ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 1 C

    Kongolu Getrude Kayseri'ye gelin geldi

    Müslüman olan Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Getrude Laure Kaumbalynı, Kayseri'ye gelin geldi.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 13:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kongolu Getrude Kayseri'ye gelin geldi

    Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gertrude Laure Kaumbalynı, Hacılar ilçesinde yaşayan Milcano Şamlı ile tanıştıktan bir süre sonra Müslüman olmayı tercih ederek Şamlı ile dünyaevine girdi.

    KUR'AN-I KERİM HEDİYE ETTİ

    Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Gertrude Laure Kaumbalynı’yı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Başkan Özdoğan, Müslümanlığı seçerek ’evet’ diyen Kongolu geline bir ömür boyu mutluluk dileyerek, genç çifte Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali ve Türk bayrağı hediye etti.

    Kongolu Getrude Kayseri ye gelin geldi #1

    NASİHATLERDE BULUNDU

    Bir ömür boyu sürecek birlikteliğe evet diyen çiftin nikahını kıyan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, aileye bazı nasihatlerde bulunduktan sonra nikah cüzdanını geline takdim etti.

    Kongolu Getrude Kayseri ye gelin geldi #2

    Kongolu Getrude Kayseri ye gelin geldi #3

    Kongolu Getrude Kayseri ye gelin geldi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir