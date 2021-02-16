Kongolu Getrude Kayseri'ye gelin geldi

Müslüman olan Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Getrude Laure Kaumbalynı, Kayseri'ye gelin geldi.

Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gertrude Laure Kaumbalynı, Hacılar ilçesinde yaşayan Milcano Şamlı ile tanıştıktan bir süre sonra Müslüman olmayı tercih ederek Şamlı ile dünyaevine girdi.

KUR'AN-I KERİM HEDİYE ETTİ

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Gertrude Laure Kaumbalynı’yı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Başkan Özdoğan, Müslümanlığı seçerek ’evet’ diyen Kongolu geline bir ömür boyu mutluluk dileyerek, genç çifte Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali ve Türk bayrağı hediye etti.

NASİHATLERDE BULUNDU

Bir ömür boyu sürecek birlikteliğe evet diyen çiftin nikahını kıyan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, aileye bazı nasihatlerde bulunduktan sonra nikah cüzdanını geline takdim etti.