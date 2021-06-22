Konserler ne zaman başlayacak? Müzik kısıtlaması kararları 2021...

Pandemi nedeniyle konserler 1 seneyi aşkın süredir yapılamıyor. Müzik sektörü çalışanları ve müzik severler, Kabine toplantısının ardından gelişmeleri araştırıyor. Peki konserler ne zaman başlayacak?

Kabine toplantısı sonrası kararları kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzik kısıtlamalarına dair açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca vatandaş detayları araştırırken, müzik yasağı bitti mi, konserler ne zaman başlıyor sorularına yanıt arıyor.

Salgın nedeniyle 1 yıldan fazladır ara verilen konserler başlayacak mı sorusu gündemde yer alıyor.

Peki, Konserler açıldı mı? Konserler ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler...

KONSERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kabine'de görüşülen konular neticesinde alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kimse kusura bakmasın gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.'' sözlerine yer verdi.

1 Temmuz itibariyle konserlerin başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak resmi açıklama ise bu akşam İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile yapılacak...