Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli

Mevsiminde alınan sebze ve meyveleri farklı dönemlerde de tüketebilmek için en çok tercih edilen saklama koşullarından biri konserve yapmak. Peki konserve nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Yaz ayının gelmesiyle beraber konserve yapımı da başladı. Konserve hazırlıkları yazın ortasında başlayıp sonbahar ortasına kadar sürüyor.

Ev yapımı ürünlerin tüketilmesi sağlıklı ancak bunu yaparken dikkatli olmak en önemli kural. Uygun şekilde yapılmayan konserve ürünleri besin zehirlenmesinden ölüme kadar ortaya çıkabilecek bir tablo oluşturabilir.

KONSERVE YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Konserve hazırlanırken kullanılan malzemelerin satın alınmasından tüketime kadar tüm aşamalarda hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Alınan sebze ve meyvelerin taze olması ve küflü olmaması konserve yapımında ilk kuraldır.

Gıdalar, kullanım öncesinde iyice yıkanmalıdır. Yıkanma esnasında suyun içine karbonat atıldığı takdirde kimyasallardan arınır, sirkeyle yıkanırsa mikroplardan.

Konserve yapımında kullanılan kapların ısıya dayanıklı cam olması önemli.

Cam kavanozlar kullanımdan önce 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmeli.

Kavanozların kapaklarının paslı olmamasına dikkat edilmeli. Cam kavanozlar bir kez daha kaynatılarak kullanılabilir ancak kapaklar asla bir kez daha kullanılmamalı. Yeni kapaklar tercih edilmeli.

Güvenli konserve yapımında uygulanacak işlemin sıcaklık derecesi ve uygulama süresi önemli. Isıtma süresi besinin asit miktarına bağlıdır. Meyveler ve domates gibi asidi yüksek besinler ortalama 15-20 dakika kaynatılmalı.

Ayrıca tüm sebzeler temizlendikten ve parçalandıktan sonra pişirme işlemi yapılmalı.

KONSERVELERİ TÜKETMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT EDİN

Konserveyi tüketirken dikkat edilmesi gerekenler vardır. Yaptığınız ürünü kavanozu açtıktan sonra aynı gün ya da birkaç gün içinde tüketmek gerekir. Konserveler mutlaka oda sıcaklığında ya da buzdolabında muhafaza edilmeli. Çok sıcak ortamda ya da derin dondurucuda muhafaza edilen konserve gıdalar açıldıklarında lezzet, kalite ve duyusal özellik kaybı meydana gelir.

Konserve açıldığı gün ya da birkaç gün içinde tüketilmediğinde “clostridium botulinum” bakterisi açığa çıkabilir. Bu bakteri gıda zehirlenmelerine neden oluyor. Bu bakterinin dünyada bilinen en güçlü zehirlerden olduğu ve ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara yol açtığı biliniyor. Bu bakteri konservelerde fazlaca üreyebilir ve kendisini konserve kapaklarında oluşturduğu bombeleşmeyle belli eder. Konserve yaparken kavanozun kapaklarına iyi bakılması gerekir. Eğer kapaklarda bombeleşme varsa asla tüketilmemelidir. Tüketim olursa zehirlenme de kaçınılmaz olmaktadır.

Kapakları bombeleşen cam kavanozdaki ürünün yenmesi halinde 12-36 saat arasında zehirlenme belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte karın ağrısı, bağırsak fonksiyonlarında bozulmalar, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtileri yaşayan kişilerin mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekir.

DONDURARAK SAKLAMAK DAHA SAĞLIKLI

Dondurma yönteminin en sağlıklı saklama yöntemi olduğunu söyleyen uzmanlar, bu konuda da dikkat edilmesi gereken bazı kurallar olduğunu söylüyor.

Dondurulmaya uygun taze sebzeler paketlenmeden önce kaynatılmakta olan suya 1-2 dakika süre ile daldırılıp, çıkartılır. Bu işlem sebzelerde vitamin kaybına neden olan enzim aktivitelerinin durdurulmasını sağlar. Uygun süre ile haşlanan sebzeler, akan soğuk su altında veya buzlu su içinde hemen soğutulmalıdır. Bekletmeden paketlenmeli ve dondurucuya yerleştirilmelidir.

Ayrıca dondurulmuş sebzeler çözdürülmemelidir. Direkt kaynar suya atılarak pişirilmelidir. Bu belirtilen püf noktalara uyulursa dondurma yöntemi besinin özelliğini diğer saklama yöntemlerine göre tazeye en yakın koruyan ve tercih edilmesi gereken yöntemdir.

Dondurma yönteminin en çok kullanıldığı sebzeler patlıcan, domates ve biberdir. Dondurma yönteminde amaç; mikroorganizmaların ihtiyacı olan nem oranını düşürmektir. Fakat sebze ve meyvelerin su içeriği yüzde 10-20’nin altına düşürülürken önemli ölçüde C vitamini kaybının olduğu unutulmamalıdır.