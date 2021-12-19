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    Konya Akşehir’de kartpostallık kar manzaraları

    Konya'nın Akşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaşırken, beyaza bürünen şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 17:39
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    Konya Akşehir’de kartpostallık kar manzaraları

    Konya'nın Akşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

    KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Şehir merkezinde kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaşması ile kentin beyaza bürünmesi seyirlik manzaralar oluşturdu.

    KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

    Nasreddin Hoca Türbesi ve Nasreddin Hoca fıkralarını canlandıran figürlerin yanı sıra tarihi evlerin bulunduğu sokaklar ve karla kaplı ağaçlar renkli görüntüler oluşturdu.

    Kendilerini dışarıya atan bazı vatandaşlar, karlı manzaraları cep telefonlarıyla çekerek ölümsüzleştirdi.

    Konya Akşehir’de kartpostallık kar manzaraları #1

    AKŞEHİR'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

    Öte yandan, Akşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riski ulaşımı tehlikeye sokacağından; ilçe merkezi ve dış mahallelerde eğitim öğretim veren okullarda yüz yüze eğitime 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

    Ayrıca engelli veya hamile olan kamu çalışanları, bir gün için idari izinli sayılacak. Yolların açık ve belediye ekiplerinin gece boyunca da çalışmalarını sürdürecek olmasına karşın buzlanma tehlikesine tedbir olarak alınan karar doğrultusunda, okul yolları ve bahçelerinde de gerekli temizlikler yapılarak okullar ertesi gün yüz yüze eğitime hazır hale getirilecek.

    Konya Akşehir’de kartpostallık kar manzaraları #2

    Konya Akşehir’de kartpostallık kar manzaraları #3

    Konya Akşehir’de kartpostallık kar manzaraları #4

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