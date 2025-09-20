Konya'da Beyşehir Gölü kurudu: Balıkçılar kurban kesip, dua etti

Yüksek sıcaklıklar Beyşehir Gölü'ne de zarar verdi...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü'nde son yılların en büyük kuraklığını yaşıyor.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle beraber su seviyesinde aşırı çekilme meydana gelince kıyıdaki sular da yüzlerce metre geriye çekildi.

BALIKÇILAR GÖRÜNTÜLERE KAYITSIZ KALAMADI

Beyşehirli bazı balıkçılar da kıyılarda oluşan balçık ve bataklık görüntülerine kayıtsız kalamadı.

Balıkçılar bereketli yağış döneminin başlaması ve gölün eski haline tekrar dönebilmesi için Köprübaşı mevkiisinde dua etmek için bir araya geldi.

DUA EDİP KURBAN KESTİLER

Göl için kurban kesilirken eller hep beraber semaya kaldırıldı, yağış için dua edildi.

Balıkçı Hasan Hüseyin Katmerci, Beyşehir Gölü'nün eski günlerine dönmesi için dostlarıyla birlikte kurban kestirip, dua ettiklerini belirterek, balıkçılığın da eski günlerine dönmesinin en büyük arzuları olduğunu ifade etti.

Hasan Hüseyin Katmerci, balıkçı camiası olarak da Beyşehir Gölü'nün su seviyesi ve durumundan dolayı çok endişeli olduklarını dile getirdi.