Konya Büyükşehir Belediyesi'nden güvenli bisiklet yolu projesi

Ülkenin en uzun bisiklet ağına sahip olan Konya'da öğrencilerin güvenli şekilde okula gidebilmesi için yeni bir proje hayata geçirildi. Başkan Altay da çocuklarla bisiklet sürdü.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilklere imza atmaya devam ediyor.

Büyükşehir'in yeni bir adımıyla bu kez öğrenciler için güvenli yollar oluşturuldu.

550 kilometrelik bisiklet yolu ağıyla Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir projeye imza atan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Güvenli Okul Yolları" projesi, öğrencilerin ulaşımını garanti altına aldı.

Bisikletle okula giden çocuklara eşlik etti

Bu kapsamda pilot bölge olarak Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu belirlendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, sabah bisikletlerle okullarına giden öğrencilere eşlik etti.

Konya’nın bir bisiklet şehri olduğunu ve bisiklet yolu uzunluğunda Türkiye’de açık ara önde olduğunu belirten Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Bisiklet Master Planı’nı yapan ilk şehrin yine Konya olduğunu hatırlatarak, özellikle master planı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.







"Bisikleti ulaşım aracı olarak kullanan bir nesil oluşturmayı arzu ediyoruz"

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen “Güvenli Okul Yolları Projesi” kapsamında bisiklet servisi görevi yapacak polislerin ve zabıtaların çocukların geçiş güzergahını güvenli hale getirerek, çocukların okula bisikletle gelmelerini sağlayacaklarını kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti:

“İlçelerimizde birer okul pilot olarak bu dönem için seçildi. İnşallah bundan sonra özellikle sayıyı artırarak devam etmeyi arzuluyoruz. Çocuklarımızın okula bisikletle gelmelerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde okullara ulaşımını sağlamak bizim en önemli önceliğimiz. Ayrıca spor yapan bir nesil, bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanan bir nesil oluşturmayı arzu ediyoruz. Ben tüm çocuklarımıza ve velilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürümüze ve İl Emniyet Müdürümüze de gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Görev yapan tüm polis arkadaşlarımıza, zabıta memurlarımıza da teşekkür ediyorum."





"Çocuklarımızın güvenliği her şeyden daha önemli"

Bisiklet kullanıcıları için en önemli sorunun güvenlik sorunu olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Maalesef taşıt sürücülerimiz bisikletleri bir taşıt olarak görmüyor. Bu şehir hepimizin ve yollar hepimize ait. Bunu bir bisiklet kullanıcısı olarak özellikle söylüyorum. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden çok daha önemli. Biz polislerimizle, zabıtalarımızla, onların güvenli bir şekilde okula bu projeyle ulaşmalarını sağlıyoruz. Ama sadece okula giden değil; bisiklet kullanan tüm çocuklarımıza, bisiklet kullanan vatandaşlarımızın tamamına taşıt sürücülerimizin daha saygılı olmasını, bisiklet yollarımızı park alanı olarak kullanmamalarını istiyoruz. İnşallah Konya bu işi başaracak, ben tüm Konyalılara güveniyorum. Bize güvendikleri için velilere teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız, belasız bir şekilde bu süreci tamamlayacağız.” dedi.

"Bisiklet yollarında daha titiz davranacağız"

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, “Konya’da 2022 yılını yaya ve bisiklet yılı olarak ilan edeceğiz inşallah. Çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden daha önemli. Özellikle okul yollarında ve bisiklet yollarında bundan böyle trafik kurallarına sürücülerimizin uyması noktasında titiz davranacağız. Lütfen çocuklarımıza ve yayalarımıza karşı daha duyarlı olalım. Ben şimdiden tüm sürücü kardeşlerimize teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

"Başkan Altay'a teşekkür ederiz"

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise Konya’nın eğitimde her geçen gün daha çok başarıya imza attığını ifade ederek, “Bu açıdan da en iyi okul eve en yakın olan okuldur. Okula ulaşım noktasında bisiklet çocukluğumuzdan beri yaşadığımız kültür. Bu noktada en güzel çalışmayı yapan, Türkiye’ye örnek olan Uğur Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada destek veren Emniyet Müdürümüze, ve velilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah okula güvenli bir şekilde bisikletle gideceğiz inşallah." dedi.

Öğrenciler uygulamadan memnun

Bisiklet kullanmayı çok sevdiklerini belirten öğrenciler de okullarına bisiklet yollarını kullanarak zabıta ve polis eşliğinde güvenli bir şekilde gidebildikleri için mutlu olduklarını söyledi.















