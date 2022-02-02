Konya fener alayı ne zaman? İşte fener alayının tarihi...

Fener alayı, şivlilik gününden önce gerçekleşen bir etkinliktir ve bu etkinlikler için hazırlıklar kandilden 1 hafta önce başlamaktadır. Peki, Konya fener alayı ne zaman?

Şivilik ve fener alayı etkinlikleri Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar gelmiştir ve hala daha yapılmaktadır.

Fener alayı aynı zamanda üç ayların başlangıcını temsil eder ve Regaip Kandili'nden önce yapılır.

Özellikle çocuklara ne kadar özel olduklarının hatırlatıldığı ve onların eğlenmesinin önemsediği fener alayının tarihi gündeme getirildi.

Bu alayı kaçırmak istemeyenler, "Konya fener alayı ne zaman?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Konya fener alayı ne zaman? İşte zamanı ve detayları...

KONYA FENER ALAYI NE ZAMAN?

Konya'da üç ayların başlamasıyla kente özgü olan Şivlilik geleneği asırladır sürdürülüyor.

Bu kapsamda Şivlilik, 2 Şubat Çarşamba günü fener alayı ile başlayacak. 3 Şubat Perşembe günü ise çocuklar şivliliklerini toplayacak.

Kandil günü sabahı çocuklar ellerine torbalarını alarak komşularının kapılarını çalar ve maniyi söyler;

“Şivli şivli şişirmiş

Erken kalkan pişirmiş

İki çörek bir börek

Bize şivlilik gerek”

Ayrıca kapıya gelen çocuklara şeker, leblebi, iğde, erik kurusu, elma kurusu gibi yiyeceklerden verilir.