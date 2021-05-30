Konya Hüyük'te yetişen organik çilek tescillendi

Konya'nın Hüyük ilçesinde yetişen "Hüyük çileği", Türk Patent ve Marka Kurumudan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Konya Hüyük’te 15 yıl önce devlet desteğiyle başlanan organik çilek üretiminde Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem önemli bir noktaya gelindiğini belirtti.

Birkaç dönümle başlayan çilek üretiminin 20 bin dönüme başladığını söyleyen Çiğdem, ihracata başladıklarını ifade ederek, "Üretilen organik çilek yurt dışına da satılmaya başlandı. İlçemiz, Türkiye piyasasında organik çilek üretiminde yüzde 11'lik paya sahip." dedi.

TESCİL BAŞVURUSU OLUMLU SONUÇLANDI

Coğrafi işaret tescili için geçen yıl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunulduğunu dile getiren Belediye Başkanı Çiğdem, başvurunun olumlu sonuçlandığını belirtti: “Bu, hem bizi hem de üreticimizi ziyadesiyle memnun etti. Mayısta bölgemizde başlayan ilk hasatla birlikte coğrafi işaret tescil belgesine kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"İÇ PİYASAYA KURUTULMUŞ ÇİLEK İLE GİRECEĞİZ"

Vatandaşın yüzünün gülmesinden mutlu olduklarını vurgulayan Çiğdem, “Çilek üretiminde gelinen noktayla artık yeni işletmeler kurulmaya başlandı. Özel sektör, bundan sonraki dönemde hasat edilen çileğin kurutulması işlemine de başlayacak. Bu yıl ülkemizin iç piyasasına da kurutulmuş çilekle gireceğiz. Vatandaşın yüzünün gülmesi bizim de yüzümüzün gülmesine sebebiyet veriyor. Hüyük çileğinin Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi alması için de gerekli çalışmaları başlatacağız." dedi.

"İLK HASAT BİTMEK ÜZERE"

Yetiştirdikleri çileğin coğrafi işaret tescil belgesi almasına çok sevindiğini belirten Üretici Hatice Kemer “Bu sene kuraklık yüzünden işlerimiz zorlaştı. Bahçemde Albion ve Portola olmak üzere iki çeşit çilek var. Çilek üretiminde kış mevsimi gelip ürün üşüyene kadar 7-8 kez hasat yapabiliyoruz. Bu yıl ise ürünü almaya nisan sonunda başladık. İlk hasat bitmek üzere." diye konuştu.