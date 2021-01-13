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Konya Ovası'nda 7 ay sonra yağış oldu

Konya Ovası'nda 7 ay sonra yağış oldu

7 aydır yağış bekleyen Konya Ovası, dün akşam saatlerinden beri etkili olan fırtına ve sağanakla yağışa kavuştu. Soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.