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- Konya Ovası'nda 7 ay sonra yağış oldu
Konya Ovası'nda 7 ay sonra yağış oldu
7 aydır yağış bekleyen Konya Ovası, dün akşam saatlerinden beri etkili olan fırtına ve sağanakla yağışa kavuştu. Soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
- DHA
- 13.01.2021 - 15:18
- Güncelleme : 13.01.2021 - 15:43
Konya ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, öğle saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Kent merkezinde yağmur etkili olurken, Seydişehir, Derbent, Ilgın, Kadınhanı ve Kulu ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu.
7 AY SONRA KAVUŞTU
Konya Ovası da yaklaşık 7 ay sonra yağışa kavuştu.
SEVİNÇLE KARŞILANDI
Uzun zamandır yağış almayan kent merkezinde yaşayanlar da öğleden sonra bastıran yağmur yağışını sevinçle karşıladı.