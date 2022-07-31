Konya’da Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür oturumuna geç kalan adaylar polis ekipleri tarafından sınava yetiştirildi.

Yurt genelinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bugün yaptığı KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı.

Sınavın yapıldığı binalara saat 10.00'dan sonra adaylar alınmadı.

KPSS’nin ilk oturumu için adaylar, sabah saatlerinden itibaren okul önlerine geldi.

Yoğunluk yaşanmadı

Önceden alınan tedbirler ve yapılan düzenlemelerle trafikte herhangi bir yoğunluk ve aksama yaşanmazken, geç kalan adaylar sebebiyle üniversite girişlerinde yoğunluk oluştu.

Araçlarına park yeri bulamayan, araçları arızalanan ve benzeri sebeplerle bazı adaylar sınava geç kaldı.

Konya polisi KPSS’ye geç kalan adayların yardımına koştu

Yardımlarına polis ekipleri koştu

Geç kalan adayların yardımına Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koştu.

Çeşitli sebeplerle sınavlarına geç kalan ve yetişemeyen adayları polis ekipleri okullarına yetiştirdi.

Teşekkür ettiler

DHA'nın haberine göre sınav yerlerine zamanında yetişen adaylar, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.



