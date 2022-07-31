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- Konya polisi KPSS’ye geç kalan adayların yardımına koştu
Konya polisi KPSS’ye geç kalan adayların yardımına koştu
- 31.07.2022 - 15:05
- Güncelleme : 31.07.2022 - 15:06
Yurt genelinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bugün yaptığı KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı.
Sınavın yapıldığı binalara saat 10.00'dan sonra adaylar alınmadı.
KPSS’nin ilk oturumu için adaylar, sabah saatlerinden itibaren okul önlerine geldi.
Yoğunluk yaşanmadı
Önceden alınan tedbirler ve yapılan düzenlemelerle trafikte herhangi bir yoğunluk ve aksama yaşanmazken, geç kalan adaylar sebebiyle üniversite girişlerinde yoğunluk oluştu.
Araçlarına park yeri bulamayan, araçları arızalanan ve benzeri sebeplerle bazı adaylar sınava geç kaldı.
Konya polisi KPSS’ye geç kalan adayların yardımına koştu
Yardımlarına polis ekipleri koştu
Geç kalan adayların yardımına Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koştu.
Çeşitli sebeplerle sınavlarına geç kalan ve yetişemeyen adayları polis ekipleri okullarına yetiştirdi.
Teşekkür ettiler
DHA'nın haberine göre sınav yerlerine zamanında yetişen adaylar, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.