Konya, Sivas ve Mardin etli ekmeği paylaşamıyor Konya ve Sivas arasında uzun süredir devam eden etli ekmeğe sahip çıkma tartışmasına Mardinli ustalar da dahil oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye'nin zengin mutfak kültüründe yöresel yemelerin yakın lokasyonlarda sahiplenme tartışmaları, vatandaşlar arasında tatlı bir rekabete neden oluyor.

Bu konuda üzerinde tartışma yaşanan en ünlü yemelerden biri de etli ekmek...

Bir dönem Konya ve Sivas arasında rekabete dönüşen etli ekmek tartışmasına Mardin dahil oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda etli ekmeğin Mardin’e ait olduğunu iddia eden kullanıcılara, Sivas’tan yanıt gecikmedi.

Sivaslı etli ekmek ustalarının yanı sıra il dışından gelen vatandaşlar da etli ekmeğin Sivas’ın bir markası olduğunu söyledi.

“Etli ekmek Sivas’ın markasıdır”

Sivas’ta yaşayan ve 30 yıldır restoran işleten Ali Kara, Sivas etli ekmeğinin özelliklerinden bahsederek, “Bizim etli ekmeğimiz; Sivas’ta yetişen düvelerin yağlık kaburgasından hazırladığımız etlerimizden oluşur. Sivas etli ekmeğinin en büyük özelliği içerisinde çok fazla malzeme olmaması. Bu Selçuklu'dan bu tarafa gelen kültürümüzün devamıdır.

Sivas etli ekmeğimiz, Sivas için bir markadır. Konya ve Mardin gibi illerimiz etli ekmeği ön plana çıkarmaya çalışsalar da Sivas’ta asırlardır devam eden bir kültürdür. Biz yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyoruz.

Bizim ustalardan dinlediğimiz 1945’li yıllardan bu yana etli ekmeğin olduğudur. Sivas için nasıl bir Kangal köpeği özgü ise etli ekmekte aynı şekilde perçinlenmiş, tescillenmiş, Sivas’a mal olmuş bir kültür.” dedi.

"Etli ekmek Sivas’ta yenir"

İl dışından Sivas’a gelen vatandaşlar etli ekmeğin Sivas’a özgü olduğunu ifade ederek, “İşim icabı Türkiye’yi geziyorum. Etli ekmek Sivas’ta yenir. Konya ve Mardin’de tutturamazlar. Ben İzmir’de oturuyorum ama etli ekmek Sivas’ta yenilir. Buranın lezzetini ne Konya ne de Mardin tutturamıyor.” ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)