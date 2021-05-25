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    Konyaaltı sahili doldu

    Antalya'da sıcaklığın 35 dereceyi bulmasıyla Konyaltı sahili, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
    • DHA
    • 25.05.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 17:43
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    Konyaaltı sahili doldu

    Antalya'da sıcaklığın yükselmesiyle yerli yabancı turistler ile kent sakinleri, Konyaaltı sahilini doldurdu.

    DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

    Sıcaklığın 35, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü, nem oranının ise yüzde 30'ları bulduğu Antalya'da sahili dolduranlardan bazıları güneşlenmeyi, bazıları ise yüzmeyi tercih etti. Denize girmeyi tercih etmeyenler ise sahil bandındaki yeşil çimlerde oturdu ve sohbet etti. Akdeniz'in serin sularında en çok eğlenenler yine çocuklar oldu.

    Konyaaltı sahili doldu VİDEO

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    KAYALIKLARDAN ATLADILAR

    Sahilin varyant tarafındaki falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayalığa çıkan gençler, buradan denize atlayış yapmayı tercih etti.

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