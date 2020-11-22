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    Konyaaltı Sahili kısıtlamanın ardından doldu, taştı

    Konyaaltı Sahili kısıtlamanın ardından doldu, taştı

    Denizin havadan daha sıcak olduğu Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından vatandaşların akınına uğradı.
    • DHA
    • 22.11.2020 - 13:12
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 16:43
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    Koronavirüsün bulaşıcılığını azaltmak amacıyla Türkiye genelinde hafta sonu 20.00-10.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü, bu sabah saat 10.00'da sona erdi.

    Kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, vatandaşların akınına uğradı.

    DENİZ SUYU 23 DERECE OLUNCA, KEYİF SÜRDÜLER

    Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 23 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar hem denizin hem de sahil bandında spor yapmanın keyfini sürdü.

    Sahil bandındaki banklarda oturan ve çimlerde kahvaltı yapanların maske ve fiziki mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

    Konyaaltı Sahili kısıtlamanın ardından doldu, taştı VİDEO

    Konyaaltı Sahili kısıtlamanın ardından doldu, taştı #1

    YAZDAN KALMA GÜNLER

    Tüm yurtta soğuk havanın etkisini gösterdiği bu günlerde Antalya'da yazdan kalma günlerin yaşanması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    Konyaaltı Sahili kısıtlamanın ardından doldu, taştı #2

    KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK

    Sokağa çıkma yasağına 5 saat kala Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk arttı.

    Sahil kenarındaki kafeterya ve restoranların müşterilerine yasaklardan dolayı masada hizmet verememesinden de kaynaklanan yoğunluk dikkat çekti.

    Yerli ve yabancı turistler ile Antalyalılar rüzgarlı havaya rağmen denize girip, kumda piknik yaptı.

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    ALANYA SAHİLLERİ DE YAZ GİBİ

    Alanya'da da benzer görüntüler vardı.

    Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23.2 derece, nem oranının ise yüzde 45 ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, kasım ayının sonuna gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı.

    Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, dünyaca ünlü Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlendi.

    Kumlara, şezlonglara uzanan turistler, kitap okudu ve uzun uzun sohbet etti.

    Güneş banyosunun ardından kendilerini mavi sulara atan turistler, bol bol yüzdü. Bazı turistler ise sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı.

    Sahillerde oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

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