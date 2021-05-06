Konyaaltı sahili Rus turist ve köpeğine kaldı

Rusya’da spor öğretmenliği yapan Alexsandra Ladnaia, bırakacak kimsesi olmadığı için 6 yaşındaki köpeğiyle birlikte Antalya'ya tatile geldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 6. gününde Antalya sokaklarında yine sessizlik hakimdi.

Kentte tatillerini sürdüren kısıtlamadan muaf yerleşik olmayan turistlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu.

Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte, turistler hem güneşlendi hem deniz keyfi yaptı.

KÖPEĞİNE DE BİLET ALDI

Rusya’nın İrkutsk şehrinde yaşayan Alexsandra Ladnaia, yavru olarak aldığı köpeğini ülkesinde bırakacak kimseyi bulamayınca çareyi yanında getirmekte buldu.

Köpeğine de bir bilet alan Ladnaia, 7 bin 535 kilometre uzaklıktan uçakla Antalya’ya geldi.

1 ay Antalya’da tatil yapacak olan spor öğretmeni Ladnaia, bugün golden cinsi köpeğiyle sahile geldi. Sahibini beklemeden suya giren ‘Saşa’ denizin keyfini çıkardı.

"YÜZMEYİ ÇOK SEVİYORUZ"

Alexsandra Ladnaia, Antalya’yı çok sevdiğini belirterek, “Sık sık tatile gelirim. Köpeğim de benimle geliyor. 6 yaşında. 9 bin kilometre uzaklıktan uçakla köpeğimle geldim. Köpeğime de bir bilet aldım yanımda kutusunda geldi. Köpeğimden ayrılmıyorum. Sevdiğim için kimseye bırakamıyorum, ülkemde bakacak kimsede yok. Kısıtlamada köpeğimle sadece yürüyüş yapıp, denize geliyorum. Köpeğim ve ben yüzmeyi çok seviyorum birlikte yüzeriz.” diye konuştu.

















