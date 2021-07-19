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    Konyaaltı yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

    Bayram tatilini Antalya'da geçirmek isteyenler, Konyaaltı'na akın etti. Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
    • DHA
    • 19.07.2021 - 18:01
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    Konyaaltı yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

    Kurban Bayramı'nın tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, tatilciler soluğu Antalya'da aldı.

    Antalya'da hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı 28 derece olurken, nem oranı ise yüzde 70'e ulaştı.

    Sıcaktan bunalan vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti.

    SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE SAHİLE GELDİLER

    Güneşli ve güzel havanın etkisini gösterdiği kentte, sabahın erken saatlerinden itibaren yerli ve yabancı tatilcilerKonyaaltı sahiline geldi.

    Kimi güneşlenmeyi tercih etti, kimisi denizde keyifli dakikalar geçirdi.

    Konyaaltı yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı VİDEO

    Konyaaltı yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı #1

    TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

    Bazılarının ise tehlikeye aldırış etmeden falezlerin kıyısındaki kayalıklara çıkıp, denize atladığı gözlendi.

    Konyaaltı yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı #2

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