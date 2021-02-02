Konyaaltı'nda denizin rengi değişti

Turistlerin uğrak mekanı olan sahilin büründüğü renkler havadan görüntülendi.

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, görsel şölen sundu.

Kentte dün gün boyu süren yağışlı hava, bu sabah yerini bulutlu ve rüzgarlı bir havaya bıraktı.

Sahilin açıkları ise Boğaçayı’nın taşıdığı alüvyonlar, poyraz ve bulutların arasından süzülen güneşle birlikte 3 renge büründü.

KONYAALTI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kıyı kesim, dev dalgalar sonucu çamur rengini aldı. Aralıklı koyu mavi ve turkuazla bezenen sahil bandı görsel şölen oluşturdu.

Kıyıya kadar uzanan dev dalgaların köpükleri de kar beyazı görüntü oluşturdu. Denizin rengi, havadan görüntülendi.