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- Konyaaltı’nın 11 kilometrelik sahilinde tek başına kaldı
Konyaaltı’nın 11 kilometrelik sahilinde tek başına kaldı
- DHA
- 11.04.2021 - 09:24
- Güncelleme : 11.04.2021 - 09:40
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu kuvvetli rüzgar gece boyunca Antalya'da etkili oldu.
Saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi geçen rüzgar nedeniyle kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ağaçlar devrildi.
SADECE BİR KİŞİ GÜNEŞLENDİ
Sabah erken saatlerde rüzgarın hızı azalırken güneşin yüzünü gösterdiği kentte bugün hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı 18, nem oranı ise yüzde 18 olarak ölçüldü.
Kente gelen turistler 56 saatlik kısıtlamadan muaf olurken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yalnızca bir turistin güneşlendiği dikkat çekti.
11 KİLOMETRE ONA KALDI
Eşofmanlarıyla 11 kilometrelik sahile gelen bir kadın turist sırt üstü uzanarak güneşin tadını çıkardı.
56 saatlik sokak kısıtlamasının uygulandığı kentte cadde ve sokaklarla birlikte ana arterlerin de boş kaldığı dikkati çekti.
Kuvvetli rüzgarın ise etkisini akşam saatlerine doğru hafifleteceği öğrenildi.