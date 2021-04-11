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Konyaaltı’nın 11 kilometrelik sahilinde tek başına kaldı

Konyaaltı’nın 11 kilometrelik sahilinde tek başına kaldı

Antalya'da bulunan dünyaca ünlü Konyaaltı plajında ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Sokağa çıkma kısıtlamasına soğuk hava da eklenince 11 kilometrelik sahilde sadece 1 kişi güneşlendi.