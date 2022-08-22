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    Konya'da 100 yıl boyunca doğum gününü kutlamayan adama yeni yaş sürprizi

    6 çocuk ve 22 torun sahibi olan, 8 torununun torunu gören Hakkı Aslan, bir asırdır hiç kutlamadığı doğum gününü torunlarının organize ettiği partiyle kutladı.
    • 22.08.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 12:23
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    Konya'da 100 yıl boyunca doğum gününü kutlamayan adama yeni yaş sürprizi

    Konya'da 22 Ağustos 1923 tarihinde doğan ve 100 yaşından gün alan Hakkı Aslan, 1964 yılında Almanya'ya boru fabrikasına çalışmaya gittikten sonra 1984 yılında emekli olarak memleketine dönüş yaptı.

    Merkez Karatay ilçesine yerleşen Aslan, 3 yıl önce eşini kaybetti.

    Bir asırdır doğım günü kutlamıyordu

    Hakkı Aslan’ın torunları, hiç kutlamadığı doğum günü için 100'üncü yaş günü sürprizi yapmaya karar verdi.

    Bir kafede organize edilen doğum günü partisine çağırılan Hakkın Aslan, kafeye girdiği sırada çocukları, torunları ve torunlarının torunları tarafından meşalelerle karşılandı.

    100'üncü yaşının pastasındaki mumlar üfledi

    Bir asırdır ilk defa doğum gününü kutlayan Hakkı Aslan, 100. yıl pastasındaki mumları yakınlarıyla bir arada söndürdü.

    İHA'nın haberine göre; çocukları ve torunları tek tek Hakkı Aslan’ı tebrik etti.

    Konya'da 100 yıl boyunca doğum gününü kutlamayan adama yeni yaş sürprizi ViDEO

    Konya da 100 yıl boyunca doğum gününü kutlamayan adama yeni yaş sürprizi #1

    "Hayatımdan hiç şikayet etmedim"

    İnsanları, hayvanları çok sevdiğini ve parmağına batan dikeni bile sevdiğini, bu sayede hayatta karamsar olmadığını anlatan 100 yaşına giren Hakkı Aslan, şöyle konuştu:

    "Yüz yaşına girdim. Şöyle arkama baktığım zaman bomboş, bir şey yok ama öne baktığım zaman dağlar kadar yapılacak iş var. Bitmedi, bitmez, bitirilmez de bu işler. Ama hayatımdan hiç şikayet etmedim. Fakir olduğum zaman da, paralı olduğum zaman da yani karamsar olmadım. Hep neşeli oldum. Neşeli yaşadım hala da öyleyim.

    Konya da 100 yıl boyunca doğum gününü kutlamayan adama yeni yaş sürprizi #2

    "Parmağıma batan dikeni bile severim"

    Hani derler ya hani torunun torununu gören cehennem azabı görmez derler ya, benim 8 tane torunumun torunu var hepsini çok özlüyorum, çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum, hayvanları çok seviyorum. Parmağıma batan dikeni bile severim ben. Karamsar değilim." dedi.

    Konya da 100 yıl boyunca doğum gününü kutlamayan adama yeni yaş sürprizi #3

    "Ben ilk defa böyle bir doğum günü yaptım"

    Torunun torununu gören Hakkı Aslan, "6 çocuk var, 4’ü kız 2’si erkek. Benim bildiğime göre 22 torun var, torunun çocukları 24 olacak herhalde bilmiyorum. Torunumun torunu ise 8 tane. Ben ilk defa böyle bir doğum günü yaptım.

    Biz alışık değiliz bunu bilmiyordum ama güzelmiş. Dostlar geldi hepsinden Allah razı olsun. Eğer 101 yaşına girersem doğum günümü yapacağım. Allah’ın izniyle 600 kişilik düğün salonu tutacağım." şeklinde konuştu.

    Konya da 100 yıl boyunca doğum gününü kutlamayan adama yeni yaş sürprizi #4

    "Karamsar olma yani varlığa şükret, yokluğa sabret"

    Son olarak gençlere 3 öneride bulanan 100 yaşındaki Aslan, "Maddiyata esir olmayacaksın, paraya esir olursan bitirir seni. Çalışacaksın ama sen maddiyatı kendine esir edeceksin, maddiyata esir olma. İki, karamsar olma yani varlığa şükret, yokluğa sabret.

    Cenabı Allah, her yokuşun bir inişi vardır, her yazın bir kışı var, onun için sabredeceksin. Ve son olarak karamsar olmayacaksın. Hanımın insanlığı da güzel olsun. Ömrün uzar mı? Uzar." diye konuştu.

    Konya da 100 yıl boyunca doğum gününü kutlamayan adama yeni yaş sürprizi #5

    Konya da 100 yıl boyunca doğum gününü kutlamayan adama yeni yaş sürprizi #6

    Konya da 100 yıl boyunca doğum gününü kutlamayan adama yeni yaş sürprizi #7


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