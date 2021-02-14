Konya'da 1950 rakımda yaşayan Zeynep Nine, aşı ekibini görünce duygulandı

Konya'nın Hadim ilçesinde dağ köyü Gerez Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Zeynep Kara, kendisine koronavirüs aşısı yapmaya gelen sağlık ekibini karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekibi, 1950 rakımda bulunan Hadim ilçesi Gerez Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Kara'ya koronavrirüs aşısı yapmak için yola çıktı.

3 KİLOMETRELİK PATİKAYI YÜRÜDÜLER

Eskiden "dağ köyü" olarak bilinen yüksek rakımlı kırsal mahalleye ulaşmaya çalışan sağlık ekibi, aracın gidemediği 3 kilometrelik patika yolu ise yürüyerek çıktı.

HEM AĞLADI HEM DE DUA ETTİ

Hayatı boyunca doktora dahi gitmediği öğrenilen ve damadı ile kızıyla aynı evde yaşan yaşlı kadın, binbir türlü güçlükle karşılaşarak evine ulaşan sağlık ekiplerini karşısında görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Sağlık ekibinin gösterdiği ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyetini dile getiren Zeynep teyze, hem ağladı hem görevlilere dua etti.

Yaşlı kadın, kendisini aşılayan sağlık ekibine şefkatli gözlerle baktı. Ekip üyelerinin ellerini bırakmayan Kara, devletin kendisine sunduğu bu imkan nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

"AŞI NEDİR BİLMEM YAVRUM, KUSURA BAKMAYIN"

Zeynep teyze, sağlık ekibine bugüne kadar hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını belirterek, "Ben aşı nedir bilmem yavrum. Okumam, yazmam yok. Cahil olan böyle olur, kusura bakmayın." diyerek odadaki herkesi duygulandırdı.

60 yaşındaki damadı Ali Örnek, kayınvalidesinin hayatında ilk defa aşı olduğunu söyledi.

"ANNEM NE HASTANE, NE DE AŞI GÖRDÜ, ALLAH SAĞLIKÇILARDAN RAZI OLSUN"

Sağlık ekibini görünce çok sevindiklerini ifade eden Kara, "Annem 86 yaşında. Yaşadığı bunca zaman ne hastane ne de aşı gördü. Sağlık ekiplerinden Allah razı olsun. Burası yaklaşık 2000 rakım. Bu zor şartlar altında buralara kadar aşıyı getirdiler." diye konuştu.



Örnek, Kara'nın aşılanması için telefonla randevu aldıklarını, sağlık ekiplerinin de gününü aksatmadan evlerine geldiğini anlatarak bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.