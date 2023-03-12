Konya'da 2 bin dönümlük tarım arazilerinin su kaynağı kurudu

Türkiye genelinde yaşanan kuraklık göl ve nehirleri tehdit ediyor..
Konya'nın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'ndeki sulama göleti kışın yağmur ve kar yağışlarından elde ettiği sularla dolarken, üretici çiftçiler yazın mahsullerini sulamak için göletten faydalanıyor.
Toplamda 2 bin 200 dekar tarım arazisinin sulandığı gölette ise su seviyesi yok denilebilecek kadar azaldı.
Taraşçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dursun Arslan, Taraşçı Göleti'nin tarım alanlarını sulamak için kullanıldığını söyledi.
"Sulu tarım yapmak zorlaşacak"
Göletin kurulduğu yıldan itibaren bu mevsimde ilk defa bu kadar kurak kaldığını belirten Arslan, şunları söyledi:
25 yıldır kooperatif başkanlığı yapıyorum. Bu aylarda göletimizin bu şekilde susuz kaldığını görmedik. Eğer önümüzdeki günlerde yağışlar olmazsa bölgede sulu tarım yapmak oldukça zorlaşacak. Göletimize bin 500 metre mesafede dereden boşa akan su kaynağının gölete akıtılmasını talep ediyoruz. Göletin yapımına 1992 yılında başladı ve 2013 yılında sulama göleti olarak faaliyete geçti. 2 bin 200 dekar tarım arazisi sulanmaktadır. Şu ana kadar böyle bir sıkıntı çekmedik. Başka yerden su takviyesi yapmazsak mahallemizde bu yıl tarım yapılması oldukça zorlaşacak. Göleti besleyen su içler acısı. Oldukça az su akıyor. Bu şekilde aksa bile 6 ayda göletimiz dolmaz. Bu yıl ne kar, ne yağmur ne de suyumuz var. Eskiden Küpe Dağı'nda 3-4 metre kar olurdu. Kar suları eriyince göletimiz dolardı. 2023 yılında durumumuz içler acısı.
Taraşçı Mahalle Muhtarı İbrahim Cam ise ülke genelinde yaşanan kuraklık ve bölgenin yeterince kar yağışı almaması nedeniyle sulama göletinde toplanan suyun dip seviyelere düştüğünü söyledi.
"Su takviyesi yapılmasını istiyoruz"
Taraşçı Göleti'nin 2013 yılında faaliyete geçtiğini söyleyen Cam, şu ifadeleri kullandı:
Halkımız sulu tarım ile uğraşmaktadır. Pancar, patates ve mısır, yonca, çilek ve sebze yetiştiriyoruz. Suyumuz zaten yetmiyor. Ağustos ayında suyumuz zaten bitiyordu. Yetkililerden ikinci bir barajın yapılmasını istiyoruz. Biz Toros dağlarının eteklerindeyiz. Bu mevsimde 2-3 metre kar olurdu. Bu yıl kuraklığa maruz kaldık. Şu anda dağlarda kar yok denecek kadar az. Suyumuz vahim. Burası kar suyu ile beslenen bir bölge. İkinci bir alternatifimiz mevcuttur. İkinci bir besleme kanalında buraya su takviyesi yapılmasını istiyoruz. Şu anda tarım yapamayacağız. Seracılık yapamayacağız. Sebze ekemeyeceğiz. Yetkililerden de yardım bekliyoruz. Daha sonraki yıllarda da susuzluk çekmememiz için göletimize başka yerlerden takviye su getirmemiz lazım, ileriki yıllarda zahmet çekmeyelim.