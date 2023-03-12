Konya'da 2 bin dönümlük tarım arazilerinin su kaynağı kurudu Şeydişehir'de çiftçilerin yaz aylarında tarım arazilerini suladığı gölette daha önce görülmemiş bir kuraklık yaşanıyor.

Türkiye genelinde yaşanan kuraklık göl ve nehirleri tehdit ediyor..

Konya'nın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'ndeki sulama göleti kışın yağmur ve kar yağışlarından elde ettiği sularla dolarken, üretici çiftçiler yazın mahsullerini sulamak için göletten faydalanıyor.

Toplamda 2 bin 200 dekar tarım arazisinin sulandığı gölette ise su seviyesi yok denilebilecek kadar azaldı.

Taraşçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dursun Arslan, Taraşçı Göleti'nin tarım alanlarını sulamak için kullanıldığını söyledi.

"Sulu tarım yapmak zorlaşacak"

Göletin kurulduğu yıldan itibaren bu mevsimde ilk defa bu kadar kurak kaldığını belirten Arslan, şunları söyledi:

25 yıldır kooperatif başkanlığı yapıyorum. Bu aylarda göletimizin bu şekilde susuz kaldığını görmedik. Eğer önümüzdeki günlerde yağışlar olmazsa bölgede sulu tarım yapmak oldukça zorlaşacak. Göletimize bin 500 metre mesafede dereden boşa akan su kaynağının gölete akıtılmasını talep ediyoruz. Göletin yapımına 1992 yılında başladı ve 2013 yılında sulama göleti olarak faaliyete geçti. 2 bin 200 dekar tarım arazisi sulanmaktadır. Şu ana kadar böyle bir sıkıntı çekmedik. Başka yerden su takviyesi yapmazsak mahallemizde bu yıl tarım yapılması oldukça zorlaşacak. Göleti besleyen su içler acısı. Oldukça az su akıyor. Bu şekilde aksa bile 6 ayda göletimiz dolmaz. Bu yıl ne kar, ne yağmur ne de suyumuz var. Eskiden Küpe Dağı'nda 3-4 metre kar olurdu. Kar suları eriyince göletimiz dolardı. 2023 yılında durumumuz içler acısı.

Taraşçı Mahalle Muhtarı İbrahim Cam ise ülke genelinde yaşanan kuraklık ve bölgenin yeterince kar yağışı almaması nedeniyle sulama göletinde toplanan suyun dip seviyelere düştüğünü söyledi.

"Su takviyesi yapılmasını istiyoruz"

Taraşçı Göleti'nin 2013 yılında faaliyete geçtiğini söyleyen Cam, şu ifadeleri kullandı: