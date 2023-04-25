Konya'da bir kişi mantar toplarken kayalıklardan düştü Konya'nın Seydişehir ilçesinde dağlık alanda mantar toplayan 55 yaşındaki Ergün Dinç, kayalıklardan düşerek yaralandı. UMKE ve jandarma ekiplerince 9 saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak kurtarılan Dinç, hastaneye sevk edildi.

DHA Konya'da yaşanılan kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.. Saat 12.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Beldibi mevkisinde meydana gelen olayda, dağlık alana mantar toplamaya çıkan Ergün Dinç, dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma yuvarlandı. Telefonuyla arayarak yardım istedi Yaralanan Dinç, cep telefonuyla 112 Acil çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Seydişehir UMKE, sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dinç’in yeri dronla tespit edilerek kurtarma ekipleri yönlendirildi. Dinç'in bulunduğu alandan kurtarılması için bölgeye askeri helikopter istendi. Bölgeye gelen askeri helikopter, hava koşulları nedeniyle bölgeye iniş yapamadı. 9 saatte kurtarıldı Olay yerinde bulunan sağlık, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri Ergün Dinç'e ulaşarak onu sedyeyle alıp ambulansa taşıdı. Dinç, 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.