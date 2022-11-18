Konya’da Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı

Beyşehir ilçesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle bölge halkı Cuma namazı öncesi yağmur duası yaptı.

Türkiye genelinde sonbahar yağmurları etkisini artırmaya başladı.

Yurdun yüksek kesimleri beyaza bürünürken İç Anadolu Bölgesi yağmura hasret kaldı.

2022'nin en kurak illerinden biri de Konya oldu.

Hububat üretimiyle ön plana çıkana Beyşehir ilçesi kuraklıkla karşı karşıya geldi.

Tüm camilerde yağmur duası yapıldı

Kasım ayının ortalarına gelinmesine rağmen bir türlü gelmeyen yağışlar çiftçiyi tedirgin ederken, Cuma namazı öncesinde yapılan duada eller semaya kaldırıldı.

İHA'nın aktarımına göre; buradaki programın ardından ilçede bulunan tüm camilerde de cemaatle birlikte yağmur duası yapıldı.

Konya’da yağmur için eller semaya kalktı VİDEO



"Tohumların çıkışı olmadı"

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, sonbahar döneminin sonlarına yaklaşılmasına rağmen Türkiye’nin birçok yöresinde olduğu gibi Beyşehir ilçesinde de kurak bir ekim döneminin yaşandığını ifade ederek, “Şu an tabii Türkiye genelinde bir sıkıntı var. Bölgemizde çiftçi tohumu atalı yaklaşık bir ay oldu ama tohumların çıkışı olmadı, çıkanlar da zayıf durumda. İnşallah Rabbim hayırlı bir yağmur verir de çiftçimizin ve ülkemizin yüzü güler diye temenni ve dileklerimizle birlikte duada bulunduk.” dedi.

"Çiftçimizin yüzü güler diye dua ediyoruz"

Ekim zamanında beklenen yağmurların gelmemesi halinde ekimi yapılan tohumun çıkışında bir sorun ve yetersizlik olacağını, bunun da önemli ölçüde bir verim kaybına yol açacağına dikkati çeken Ağralı, “Verim düşük olursa çiftçi zaten maliyet ve girdiler yüksek olduğundan zarar eder. İnşallah Rabbim hayırlı yağışlar verir de, çiftçimizin yüzü güler diye dua ediyoruz. Onun için bugün burada yağmur duası için bir araya geldik.” şeklinde konuştu.





