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    Konya’da damlama sulamayla kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı

    Konya Beyşehir'de evinin bahçesini damlama sulama sistemiyle kenevir tarlasına çeviren şahıs tutuklanırken, 72 kök kenevir ve 890 gram esrara el konuldu.
    • 01.09.2022 - 18:31
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    Konya’da damlama sulamayla kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı

    Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından Beyşehir’e bağlı Gölkaşı Mahallesi’nde ikamet eden bir kişinin evinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

    Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, R.Y.’nin evine operasyon düzenledi.

    Yapılan arama sonucunda 72 kök kenevir bitkisi ile 890 gram kubar esrar ele geçirdi.

    Kenevirlerin boylarının 2 metre 40 santimetreye ulaştığı görüldü

    Aramada şüphelinin boy yüksekliği 2 metre 40 santimetreye ulaşan kenevir bitkisini bahçeye kurduğu damlama sulama sistemiyle suladığı belirlendi.

    Konya’da damlama sulamayla kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı #1

    Şüpheli tutuklandı

    Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından yasadışı ekim, imal ve ticaret suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Konya’da damlama sulamayla kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı #2

    Konya’da damlama sulamayla kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı #3


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