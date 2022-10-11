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    Konya'da bulunan dev mantar köylünün ilgi odağı oldu

    Beyşehir'deki dağlık alanda bir çoban tarafından bulunan 5 kilo 150 gram ağırlığındaki doğal istiridye mantarı, görenlerin ilgisini çekiyor.
    • 11.10.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 13:14
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    Konya'da bulunan dev mantar köylünün ilgi odağı oldu

    Konya’nın Beyşehir ilçesi Akçabelen Mahallesi'nde çobanlık yapan Durmuş Çetin, koyun sürüsünü dağlık alanda otlatırken bugüne kadar hiç görmediği kadar büyük olan bir istiridye mantarını yıkılmış bir ağacın gövdesinde fark etti.

    Akçabelen ve Göynem mahalleleri arasındaki dağlık alanda bulduğu mantarı köy meydanına getiren Çetin, meraklı vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

    Daha önce bu kadar büyük mantar görmemiş olan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekmeyi de es geçmedi.

    Mantar 5 kilo 150 gram çıktı

    İHA'nın haberine göre, terazide tartılan mantarın 5 kilo 150 gram ağırlığına sahip olduğu tespit edildi.

    Konya da bulunan dev mantar köylünün ilgi odağı oldu #1

    "İlk defa böyle büyüğüne rastladım"

    Çoban Durmuş Çetin, hayvan otlatırken dağlarda sık sık benzer doğal istiridye mantarlarıyla karşılaştığını ancak bu son bulduğu dev mantarı ilk kez gördüğünü anlatarak, "Sürüde birkaç koyunu eksik görünce dağlık alanda, biraz daha tepelik alana çıkarak kayıp koyunları ararken buldum bu dev mantarı. Yıkılmış bir ağacın gövdesinde duruyordu, yan yatmıştı ağaç. İlk defa böyle büyüğüne rastladım ve merak edip kilogram ağırlığını öğrenmek için köy meydanına getirdim. Gören herkesin ilgisini çekti, şaşırdılar. Hep birlikte mantarla hatıra fotoğrafı da çektirdik. Tarttık, 5 kilo 150 gram ağırlığındaydı.

    "İnsanların da yetiştirdiği istiridyenin doğal olanı bu mantar"

    Bu doğal ortamında kendiliğinden yetişen istiridye mantarları kat kat şekliyle ağaçlarda olur, bölgemizde atar mantarı deriz köy dilinde. Bazı yerlerde ağaç mantarı ya da dalak derler. Ağaç köklerinde ya da gövdesinde olur. Ama insanların da yetiştirdiği istiridyenin doğal olanı bu mantar. Lezzetine doyum olmaz." ifadelerine yer verdi.

    Konya da bulunan dev mantar köylünün ilgi odağı oldu #2

    Konya da bulunan dev mantar köylünün ilgi odağı oldu #3


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