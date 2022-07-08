Konya'da Eeşekler birincilik için yarıştı

Akşehir ilçesinde 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği çerçevesinde ‘eşeğe düz binme’, ‘eşeğe ters binme’ ve ‘en güzel gözlü eşek’ yarışmaları yapıldı

Akşehir Belediyesi ve Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü’nce Nasreddin Hoca Stadyumu’nda gerçekleştirilen yarışmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik öncesi protokol üyeleri, yarışmaya katılacak eşekler ve sahipleri ile halk dansları ekipleri bir kortej yaptı. Yarışlar öncesi şenliğe katılan halk oyunu ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.

13 eşek çeşitli kulvarlarda yarıştı

İHA'nın aktardığına göre; 13 eşeğin katıldığı eşeğe düz binme yarışı 3 etapta gerçekleştirildi. Her etapta birinci olan eşekler son etapta bir kez daha yarışarak birinci, ikinci, üçüncü belirlendi. Eşeğe düz binme yarışında Mevlüt Vanlı’nın eşeği tüm eşekleri geçerek farklı bir şekilde birinci oldu.

Eşeğe ters binme yarışında da üç grupta yapılan yarışmada her grubun birincisi son etapta bir kez daha yarışarak birinci belirlendi. Biniciler eşeklere ters binerek bitiş çizgisine ulaşmaya çalışırken oldukça güç anlar yaşadılar. Bu yarışmada da Yavuz Demiröz eşeği ile birinci geldi.

En güzel gözlü eşek seçildi

Yarışmada son olarak en güzel gözlü eşek seçildi. Temsili Nasreddin Hoca’nın jüri başkanlığı yaptığı yarışmada jüri üyeleri 13 eşek arasından en güzel gözlü eşeği seçmekte oldukça zorlandı.

Temsili Nasreddin Hoca yaptığı açıklamada, “Eşeklerin en güzelini seçmek mümkün değil, şimdi birini seçersek öbürleri bana küser. Burada eşeği de küstürmemek lazım, onlar benim yol arkadaşım. Benim için hepsi güzel, hepsi makbul ama birini seçmek zorundayız” diye konuştu.

"Eşeğim benim için daha değerli oldu"

En güzel gözlü eşek yarışmasında İbrahim Vanlı’nın eşeği en güzel gözlü eşek seçildi. Yarışmalarda dereceye giren eşek sahiplerine para ödülleri Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve diğer protokol üyelerince verildi.

Yarışmada eşeği en güzel gözlü eşek seçilen İbrahim Vanlı, “Beklemiyordum sürpriz oldu. Elimden geldiğince eşeğime düzenli bir şekilde bakıyorum. Yemini suyunu düzenli veriyorum. En güzel gözlü eşek olduğu için eşeğim benim için daha değerli oldu” dedi.

"Eşekten düşen de 'zaten inecektim' diyor"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, eşek yarışlarının şenliğin en önemli etkinliklerinden biri olduğuna değinerek, "Bu sene eşekten düşen olmadan kazasız belasız bir şekilde yarışmaları tamamladık. Ama eşekten düşse de arkadaşlar ‘düşmesem de zaten inecektim’ diyorlar ve olayı kurtarıyorlar. Gelecek yıl eşek yarışlarında tekrar buluşmayı diliyoruz" diye konuştu.

Eşeğe ters ve düz binme yarışlarında büyük performans sergileyen Tuğba Tekden de, "İlk defa yarıştım bence gayet iyiydi. Eşeğe binmek oldukça kolay, herkesin binmesini tavsiye ederim" dedi.

Eşek yarışlarını izleyen seyirciler, yarışların heyecanlı ve güzel olduğunu, yarışları keyifle izlediklerini belirttiler.