Konya'da kar etkili oluyor! 2 ilçede eğitime ara verildi Sağanak ve kar yağışının olumsuz etkilediği kentte kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının da düşmesiyle Derebucak ve Ahırlı ilçelerinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Türkiye kurak bir kışı geride bırakıyor...

Aylarca beklenen yağmur ve kar yağışının yurt genelinde etkili bir şekilde yüzünü göstermemesi nedeniyle yeniden kuraklık sinyalleri verildi.

Ülkenin doğusunda ve güneyinde de geçtiğimiz yıllara oranla kar yağışı oldukça azaldı.

Kentte kar kalınlığı 20 santimetre oldu

İlkbahara yaklaşırken bir kar haberi Konya'dan geldi.

Kentte, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgeyi olumsuz etkiledi. Öyle ki, Antalya-Konya kara yolu, yoğun yağış nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.

Akseki ilçesinde de gece başlayan kar, etkisini artırdı. Bölgede kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Eğitime 1 gün ara verildi

Sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları yönünde uyaran trafik ekipleri uzun araçları ise dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Hava sıcaklığının da 5 derece düştüğü kentte Derebucak ve Ahırlı ilçeleri de yağıştan önemli ölçüde etkilendi.

Bu nedenle iki ilçede de eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Karayolları ekipleri bölgede küreme tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.