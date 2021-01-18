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    Konya'da kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü

    Öğle saatlerinden sonra etkili olan kar yağışı, Konyalı çocukların eğlenmesini sağladı. Tarihi Meram Köprüsü'nde güzel manzaralar oluştu.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 17:44
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    Konya'da kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü

    Konya'nın merkezinde öğleden sonra başlayan kar yağışıyla bölge beyaza büründü.

    Kar yağışını sevinçle karşılayan çocuklar, Meram'daki tarihi köprünün üzerinde kar topu oynayarak kar yağışının keyfini çıkardı.

    3 SAAT SÜRDÜ

    Yaklaşık 3 saat süren kar yağışı, şehir merkezinde de güzel görüntüler oluşturdu.

    Konya da kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü #1

    Konya da kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü #2

    Konya da kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü #3

    Konya da kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü #4

    Konya da kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü #5

    Konya da kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü #6

    Konya da kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü #7

    Konya da kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü #8

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