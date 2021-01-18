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- Konya'da kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü
Konya'da kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü
Öğle saatlerinden sonra etkili olan kar yağışı, Konyalı çocukların eğlenmesini sağladı. Tarihi Meram Köprüsü'nde güzel manzaralar oluştu.
- DHA
- 18.01.2021 - 17:40
- Güncelleme : 18.01.2021 - 17:44
Konya'nın merkezinde öğleden sonra başlayan kar yağışıyla bölge beyaza büründü.
Kar yağışını sevinçle karşılayan çocuklar, Meram'daki tarihi köprünün üzerinde kar topu oynayarak kar yağışının keyfini çıkardı.
3 SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 3 saat süren kar yağışı, şehir merkezinde de güzel görüntüler oluşturdu.