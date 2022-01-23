Konya'da Karaman istikameti hariç tüm yollar trafiğe kapatıldı

Konya'da Karaman istikameti hariç tüm yollar trafiğe kapatıldı

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karaman istikameti hariç il ve ilçelere ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu kara teslim oldu...

Konya'da geç saatlerde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

YOLLAR KAPATILDI

Bölge trafik ekipleri tarafından Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana kara yollarında araç geçişi durduruldu.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için yoğun çalışma yapıyor.

ŞEHİR MERKEZİNDE DE ETKİLİ

Öte yandan kent merkezinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Araçlar trafikte ilerlemekte zorlanıyor.

Şehir merkezinde belediye kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.