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    Konya'da kavgaya giden polislere Babalar Günü sürprizi

    Babalar Günü'ne özel hazırlanan sürprizi gören polisler, duygu dolu anlar yaşadı. O anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 20.06.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 16:21
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    Konya'da kavgaya giden polislere Babalar Günü sürprizi

    Konya Emniyet Müdürlüğü, Babalar Günü'nde polisleri duygulandırdı.

    Babalar Günü'nde, kavga ihbarına giden polislere özel bir sürpriz hazırlandı. Görev başındayken kavga ihbarına giden polisler, gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.

    POLİSLERE ÖZEL SÜRPRİZ

    Verilen adrese giden polis ekipleri, karşılarında çocuklarını gördü.

    Bir diğer polis baba ise emniyet binası önünde beklerken, gelen ekip arabasından çocukları indi, komiser yardımcısının da içinde bulunduğu sürprizde duygu dolu anlar yaşandı.

    Konya da kavgaya giden polislere Babalar Günü sürprizi #1

    "ONLAR BİZİM KAHRAMANIMIZ"

    Konya Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sitesinde, “Onlar bizim pelerinsiz kahramanlarımız. Babalarımızla öğrendik; güvenmeyi, sevmeyi, merhameti ve şefkati.

    Babalarımız ile geldik en büyük zorlukların üstesinden, taçsız krallarımız babalar günü kutlu olsun” mesajıyla o anları paylaştı.

    Konya da kavgaya giden polislere Babalar Günü sürprizi #2

    Konya da kavgaya giden polislere Babalar Günü sürprizi #3

    Konya da kavgaya giden polislere Babalar Günü sürprizi #4

    Konya da kavgaya giden polislere Babalar Günü sürprizi #5

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