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- Konya'da kavgaya giden polislere Babalar Günü sürprizi
Konya'da kavgaya giden polislere Babalar Günü sürprizi
- DHA
- 20.06.2021 - 16:19
- Güncelleme : 20.06.2021 - 16:21
Konya Emniyet Müdürlüğü, Babalar Günü'nde polisleri duygulandırdı.
Babalar Günü'nde, kavga ihbarına giden polislere özel bir sürpriz hazırlandı. Görev başındayken kavga ihbarına giden polisler, gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.
POLİSLERE ÖZEL SÜRPRİZ
Verilen adrese giden polis ekipleri, karşılarında çocuklarını gördü.
Bir diğer polis baba ise emniyet binası önünde beklerken, gelen ekip arabasından çocukları indi, komiser yardımcısının da içinde bulunduğu sürprizde duygu dolu anlar yaşandı.
"ONLAR BİZİM KAHRAMANIMIZ"
Konya Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sitesinde, “Onlar bizim pelerinsiz kahramanlarımız. Babalarımızla öğrendik; güvenmeyi, sevmeyi, merhameti ve şefkati.
Babalarımız ile geldik en büyük zorlukların üstesinden, taçsız krallarımız babalar günü kutlu olsun” mesajıyla o anları paylaştı.