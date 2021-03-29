Kısıtlamada aç kalmasını istemediği hayvanlara yiyecek götüren vatandaş, kafasının bidona sıkıştığını gördüğü yavru bir köpeği kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Konya'da hurdacılık yapan ve yıllardır sokak hayvanlarını besleyen Mehmet Çetin, dün Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Aslım Caddesi'ne kedi ve köpekler için yiyecek ile su götürdü.

Çetin, bu sırada yavru bir köpeğin kafasının plastik bidona sıkmış olduğunu ve nefes almakta güçlük çektiğini fark etti.

Çetin, kendi imkanlarıyla köpeği plastik bidondan kurtardı.

KENDİ İMKANLARIYLA KURTARDI

O anları da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Çetin, "Her zaman olduğu gibi yine sokaktaki canları beslemek için bu bölgeye geldim. Sokaktaki canları beslemeye başladığımızda, koşarak parlayan bir şeyi fark ettim. Yanına yaklaştığımda ise koşan bidonun yavru bir köpeğin başında olduğunu görünce duyarsız kalamazdım. Kendi imkanlarımızla yavru köpeğimizin kafasını sıkıştığı bidondan çıkardık." dedi.

Konya'da köpek beslemeye giderken, kafası sıkışan yavruyu kurtardı VİDEO



















