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Konya'da nesli tükenen semender görüldü
Toros Dağları eteklerindeki bir evin merdivenlerinde, nesli tükenmekte olan semender görüntülendi.
- DHA
- 07.05.2021 - 12:49
- Güncelleme : 07.05.2021 - 14:02
Konya'nın Halkapınar ilçesindeki Osmanköseli Mahallesi'nde oturan Oruç Yanık, evin merdivenlerinde nesli tükenmekte olan semender gördü.
Yanık, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
YOK OLMA TEHLİKESİNDE
Sarı benekleriyle dikkat çeken semender, tatlı su ve karada yaşayabiliyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan tür, Kuzeybatı Afrika, Güney- Orta Asya, Suriye ve Anadolu'da görülüyor.
Konya'da nesli tükenen semender görüldü VİDEO