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    Konya'da nesli tükenen semender görüldü

    Toros Dağları eteklerindeki bir evin merdivenlerinde, nesli tükenmekte olan semender görüntülendi.
    • DHA
    • 07.05.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 14:02
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    Konya'da nesli tükenen semender görüldü

    Konya'nın Halkapınar ilçesindeki Osmanköseli Mahallesi'nde oturan Oruç Yanık, evin merdivenlerinde nesli tükenmekte olan semender gördü.

    Yanık, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    YOK OLMA TEHLİKESİNDE

    Sarı benekleriyle dikkat çeken semender, tatlı su ve karada yaşayabiliyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan tür, Kuzeybatı Afrika, Güney- Orta Asya, Suriye ve Anadolu'da görülüyor.

    Konya'da nesli tükenen semender görüldü VİDEO


    Konya da nesli tükenen semender görüldü #1

    Konya da nesli tükenen semender görüldü #2

    Konya da nesli tükenen semender görüldü #3

    Konya da nesli tükenen semender görüldü #4

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