Toros Dağları eteklerindeki bir evin merdivenlerinde, nesli tükenmekte olan semender görüntülendi.

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki Osmanköseli Mahallesi'nde oturan Oruç Yanık, evin merdivenlerinde nesli tükenmekte olan semender gördü.

Yanık, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

YOK OLMA TEHLİKESİNDE

Sarı benekleriyle dikkat çeken semender, tatlı su ve karada yaşayabiliyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan tür, Kuzeybatı Afrika, Güney- Orta Asya, Suriye ve Anadolu'da görülüyor.

Konya'da nesli tükenen semender görüldü VİDEO















