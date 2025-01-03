AA

Konya'nın Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, yerleşim yerine yakın bir arazide obruk oluştu.

Sürüsünü araziye götüren Veysel Kaplan, Akıncılar Mahallesi'ndeki merada 50 metre çapı ve 7 metre derinliği ölçülen obruğu fark ederek, durumu yetkililere bildirdi.

İncelemenin ardından obruk çevresinde tedbir alındı.

Kaplan, yoğun sis olmasına rağmen obruk oluşan yerde bir toz bulutu fark ettiğini söyledi.

O ANLARI KAYDETTİ

Şiddetli gürültüyle çökmenin olduğunu anlatan Kaplan, ihbarda bulunduğunu, obruğun genişleme anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini dile getirdi.

Yeni oluşan obruğun yanında 5 metre çapında ve 2 metre derinlikte eski bir obruğun daha olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)