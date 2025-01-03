AA
Konya'nın Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, yerleşim yerine yakın bir arazide obruk oluştu.
Sürüsünü araziye götüren Veysel Kaplan, Akıncılar Mahallesi'ndeki merada 50 metre çapı ve 7 metre derinliği ölçülen obruğu fark ederek, durumu yetkililere bildirdi.
İncelemenin ardından obruk çevresinde tedbir alındı.
Kaplan, yoğun sis olmasına rağmen obruk oluşan yerde bir toz bulutu fark ettiğini söyledi.
O ANLARI KAYDETTİ
Şiddetli gürültüyle çökmenin olduğunu anlatan Kaplan, ihbarda bulunduğunu, obruğun genişleme anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini dile getirdi.
Yeni oluşan obruğun yanında 5 metre çapında ve 2 metre derinlikte eski bir obruğun daha olduğu görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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