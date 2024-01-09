Konya'da Osmanlı'dan günümüze kadar sürdürülen Şivlilik nedir ? Mübarek Üç Ayların gelişiyle Konya’da Osmanlı'dan bu yana yüzyıllardır sürdürülen ve şehirde ayrı bir heyecan oluşturan “Şivlilik” geleneği, bu yıl da coşkuyla bütün şehirde yaşatılıyor. Peki Şivlilik nedir? 2024 Şivlilik ne zaman kutlanacak?

ensonhaber.com

Konyalılar, her yıl üç aylarının gelişini “Şivlilik” adını verdikleri gelenekle bütün şehir olarak birlik ve beraberlik içinde kutluyor. Peki Şivlilik nedir, nasıl kutlanıyor?

Şivlilik nedir?

Konya’da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneğine “Şivlilik” denir.

Sabah ellerine birer torba alan çocuklar, kapıları çalarak ''Şivli şivli şişirmiş, erken kalkan pişirmiş, iki çörek bir börek, bize namazlık gerek. Şivliliiiiik...'' diye bağırır.

Ev sahibi, çocuklara eskiden kuru üzüm, leblebi, incir gibi çerezler verirken günümüzde çikolata, bisküvi, şekerleme gibi ikramlıklar dağıtır. Aynı gün birçok evde yağda kızartılmış mayalı hamurdan pişi yapılır ve yufkaların arasına konur. Buna pekmezle yapılmış un helvası da ilave edilebilir. Pişiler komşulara dağıtılır. Çocukların hatırlandığı, mutlu edildiği Şivlilik, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği bir gelenektir.

Şivlilik'te Fener Alayı nasıl yapılır?

İlk aşama, bir önceki geceyle başlar. Üç aylar, o sene hangi mevsime denk gelmişse, Şivliliğin kutlanma şekli de ona göre şekillenir. Soğuk kış geceleri, bu kutlama için biraz elverişsizdir, ama yine de kutlama muhakkak yapılır.

Akşam namazından sonra mahallenin bütün çocukları, gençleri, gelinleri mahalledeki en uygun yere toplanırlar. Bu alanda herkesin toplanma amacı “Fener Alayı” denilen kutlamayı gerçekleştirmektir. Mahallenin abileri, kutlama alanını hazırlarken; çocuklar, bakkallardan satın aldıkları, ortasında mum bulunan, kâğıttan yapılmış fenerleriyle gelir, kutlama alanındaki ateşin etrafında halka kurarlar.

2024 Şivlilik ne zaman kutlanacak?

Tarih boyunca belli tarihlerde kutlanan bugün Osmanlı'dan günümüze kadar gelmiştir. Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı Şivlilik geleneği 10 Ocak 2024 günü başlayacak. Çocuklar 11 Ocak Perşembe günü şivliliklerini toplayacak.